Jako den a noc. Snímek o slavné rivalitě Borga a McEnroa odhaluje dosud neznámé skutečnosti

Diváci vidí rozhovory, fotografie v novinách a nakonec samotné tenisové utkání. Do myšlenek, vztahů a zákulisí velkých sportovních ikon se však nepřiblíží. Snímek Borg/McEnroe z roku 2017 odhaluje, že pod viditelným povrchem hvězd se schovává ještě větší drama, než si dovedeme představit.

Životopisné filmy mají tu vlastnost, že se divák mnohem lépe ztotožní s hlavními hrdiny. Samotný fakt rekonstrukce života známých osobností však nezaručuje automatický úspěch a kvalitu konkrétních filmů. Asi nejviditelnější příklad dobrého a špatného snímku podobného ražení, který se věnuje skutečné osobnosti, vznikl na základě příběhu vizionáře a zakladatele společnosti Apple Steva Jobse.

JOBS v hlavní roli s Ashtonem Kutcherem propadl do průměru, ale snímek Steve Jobs od známého režiséra Dannyho Boyla naopak baví svojí originální scenáristickou strukturou. Žánr životopisných filmů tak nemusí být automaticky trefou do černého. V České televizi jsme se však mohli přesvědčit o tom, že film Borg/McEnroe patří k tomu lepšímu, co kinematografie v pohledu na skutečné osobnosti nabízí. Proč?

Pod pokličkou

Dánský režisér Janus Metz se rozhodl postavit svůj film o dvou tenisových ikonách na události kolem Wimbledonu roku 1980. Neporazitelný Švéd stojí proti talentovanému mladíkovi z USA. Jejich charaktery se navenek jeví odlišné, ale právě tento životopisný film dokazuje, že nic není tak, jak na první pohled vypadá.

Borg ve svých 24 letech může zaznamenat páté vítězství v tomto nejprestižnějším granslamu světa, ale v cestě mu stojí rebelující talent McEnroe. Snímek, který se nepouští do velkých filmařských experimentů, se rozhodl sledovat skutečnosti pod povrchem a vykresluje obě postavy s věrným důrazem na jejich odlišné charaktery, které navenek vytvořily známou image ledově klidného Švéda a impulzivního mladíka, jenž nešetří na tenisovém dvorci vulgarismy.

Přidanou hodnotu tak jako diváci získáváme hlavně kvůli poctivému pohledu na vývoj a vnitřní dramata obou slavných tenistů. Tlak, úspěch, peníze a dětství jsou určujícími díly ve skládačce, kterou právě tento film velmi schopně skládá dohromady. Vše graduje až do posledního míče výměny.

Den a noc

Pokud divák není opravdu znalcem poměrů tehdejšího tenisového světa, o nic zásadního nepřijde. Snímek Borg/McEnroe vás nenechá na holičkách a k tomu, aby člověk před obrazovkou v obývacím pokoji prožil všechny důležité detaily příběhu, nemusí být zrovna znalcem tenisového prostředí.

Lidé protřelí v této tematice a třeba rovnou i pamětníci legendárního utkání v roce 1980 však zažijí rozhodně něco navíc. Minimálně v dějové lince slavného Borga člověk odhaluje neznámá fakta, jež jsou schovaná za maskou ledově klidného tenisty. Impulzivní, agresivní totiž v tomto příběhu není jenom McEnroe, u kterého se jednalo o neoddělitelnou součást sportovního výkonu. Sám Borg se v minulosti potýkal s tak silnými záchvaty agresivity, že byl donucen pro úspěch složitě popřít sebe sama. Byť je celý příběh postaven na rivalitě obou tenistů, divákovi nakonec dojde, že právě oni dva si mohou nejvíce rozumět.

Film Borg/McEnroe je tak velmi hodnotným průvodcem po křehké cestě sportovního úspěchu. Tlak očí celého světa nevyřešení vnitřní démoni a specifické charakterové rysy vyplouvají ve velmi dobrém tempu na povrch a člověk nakonec usoudí, že to největší drama se často odehrává mnohem dřív, než se raketa poprvé dotkne míčku na zeleném pažitu.

