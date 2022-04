Karel Roden promluvil o promlčené vraždě. Osobní zkušenost přidala i Vilma Cibulková

S tématem promlčení jsou spojeny i herečky z filmu Vilma Cibulková a Julie Šurková. „Měla jsem spolužáka Pavla, kterého na přechodu v Praze přejelo auto. Auto projelo 130 km/h a zmizelo. Dnes už je to promlčeno a pachatel nikdy nebyl nalezen,“ vypráví Vilma Cibulová, která dodává, že se s podobným filmem ještě nikdy nesetkala, a že do poslední chvíle nevěděla, jak film nakonec dopadne.

Její otec zmizel před 15 lety

Případ Julie Šurkové se promlčení postupně blíží. Její otec zmizel před 15 lety. „Můj otec slavil 40. narozeniny a druhý den najednou zmizel. Nikdo neví, co se stalo, já si osobně myslím, že je mrtvý. Je důležité mít kam položit květinu, zapálit svíčku,“ říká Julie Šurková.

„Trestné činy se pachateli nesmějí vyplácet ani po mnoha letech. Trest viníka skutečně pro pozůstalé obětí vražd plní také jakousi psychoterapeutickou funkci principem satisfakce, zadostiučinění,“ vysvětluje známý český psychiatr MUDr. Cyril Höschl.

U trestných činů, se délka promlčení v Česku odvíjí od jejich závažnosti. Kupříkladu podvod může být promlčen dle podmínek už za tři roky a znásilnění již za pět let. U vraždy je spodní hranice patnáct let, horní třicet let.

Roden: Nechci si to ani představit

Na kontroverzní téma se zaměřili také filmaři ve filmu Promlčeno. „Je násilná smrt, konec lidského život, přijatelná? Není. Zabils, takže dokud budeš žít, tak to nepromlčíme,“ shrnuje film i svůj názor na problematiku režisér snímku Robert Sedláček.

Karel Roden se po několika letech vrací do Prahy, aby se ve filmu přes živé vysílání v rádiu k jednomu takovému případu vrátil. „Jedním z důvodů promlčení je slábnutí důkazů a riskuje se tak, že bude odsouzen někdo nevinný. Ten je jediný, kterému rozumím. Je ale hrozné, že i když se na pachatele později přijde, sám se třeba přizná, nelze ho už potrestat, nechci si ani představovat, že by se mě to týkalo,“ vyjadřuje se k problematice herec Karel Roden.

