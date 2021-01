Nejdéle vysílané pořady v televizi. Legendární Večerníček a nesmrtelná Saskia Burešová

V tomto ohledu je Česká televize bezkonkurenční. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnoprávní televizi, může si dovolit nechat v programu dlouho, opravdu velmi dlouho pořady, které by na jiných stanicích musely ustoupit “modernizaci” a konkurenci ve vysílání. Naštěstí se ovšem i nadále v programu objevují tváře, znělky a témata, která si možná někteří z vás pamatují z dětství…

Večerníček

V tomto ohledu je bezkonkurenční rekordman Večerníček. Letos oslaví neuvěřitelné 56. narozeniny. Svou premiéru si tato populární a dodnes nezměněná znělka užila před pohádkou Kluk a kometa. Večerníček slouží jako pravidelná dávka dětských animovaných pohádek pro děti, které - když skončí - musí jít dětičky spát. Za tuto neuvěřitelně dlouho dobu existence se v programu Večerníčku vystřídaly legendární pohádky jako Bob a Bobek, Maxipes Fík, ale třeba také Krkonošské pohádky a mnoho dalších.

Tradičně má pohádka okolo deseti minut a symbolem pořadu je malý kreslený chlapeček Večerníček v papírové čepici. Autorem legendární postavičky, kterou zná hned několik generací, vytvořil významný československý malíř Radek Pilař. Dnes tak známou a pro každého povědomou hudbu k úvodní projížďce Večerníčka složil Ladislav Simon. Věty dobrý večer a dobrou noc namluvil tehdy šestiletý Michal Citavý. Režisérem celé znělky, která původně vznikla pro ještě černobílou televizi, byl Václav Bedřich. Od roku 1974 byla vysílána také barevně a od stejného roku mohly děti pořad sledovat každý den, až dodnes…

Kalendárium

Je to možná až neuvěřitelné, ale nedělní dopolední vysílání patří již od roku 1993 na patnáct minut jednomu pořadu. Legendární Kalendárium možná někoho svou existencí v programu překvapí, ale doopravdy je tam. Saskia Burešová, která v televizi v minulosti zastávala také roli tzv. uvaděčky společně s další legendou Alexandrem Hemalou, si svůj pořad drží na obrazovce zuby nehty. Vzhledem k tomu, že se Saskia za těch 18 let v podstatě nezměnila, je velmi pravděpodobné, že vlastní elixír nesmrtelnosti.

I díky němu lze očekávat, že bude Kalendárium na televizní obrazovce společně se Saskiou Burešovou už navždy. Pořad, který je postaven na připomenutí zajímavých výročí, narození slavných osobností a dalších drobností, které dnes přehledně najdeme na wikipedii, mají stále stejnou a velmi důležitou informační hodnotu jako na začátku. Držme tedy Kalendáriu palce…

Sama doma

Ta znělka už automaticky člověka připravuje na to, co se dalších několik minut bude v televizi odehrávat. Pořad Sama doma běží v živém přenosu v interaktivní podobě od 2. 9. 1998. Letos mu tak bude 23 let, což už je opravdu poctivý věk na pořad podobného formátu. Byť se kosmeticky upravuje na základě modernizace světa kolem, jádro pořadu zůstává stejné.

Rady a porady, zábava i nekonečný seznam chorob, recepty, hosti a rozhovory. Pořad Sama doma také dostal jednu velmi povedenou alternativní znělku, která vznikla pro Českou sodu, tu si můžete spustit zde. Prakticky totiž s nadhledem vystihuje, co to vlastně znamená koukat na pořad Sama doma.

