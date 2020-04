Nejlepší postapokalyptické filmy. Když se chcete v karanténě ještě více vystresovat

Nejlepším lékem na nepříznivý osud je jednoduše nadhled. Proto je nutné i pandemii koronaviru brát s humorem. Pohodlně se o víkendu usaďte a vyhledejte ty nejlepší filmy s postapokalyptickou tematikou. Jaké to jsou?

U filmů s vidinou hrůzné budoucnosti se bavíme tím, jak by mohl svět ve vzdálené nebo blízké budoucnosti vypadat. Někdy z fantazie a vizionářských představ až mrazí po zádech. Šokovat devestovanou civilizací je jedna věc, ale ještě ke všemu přidat trochu toho filmového umění je věc druhá. Jaké filmy, jejichž příběh se odehrává v budoucnosti, byste neměli přehlédnout?

Children of Men

Mexický režisér Alfonso Cuarón v roce 2006 přišel se snímkem, který sice v pokladnách kin propadl, ale jedná se bezesporu o perlu světové kinematografie. Příběh se odehrává v roce 2025 a svět se hroutí, protože lidé přišli o schopnost se rozmnožovat.

Nejmladšímu člověku na světě je 19 let a lidé ztrácejí víru a důvod k životu. Jediná Velká Británie odolává rozpadu společnosti a nakonec se zde objeví těhotná žena. Drama a boj o přežití lidského druhu může začít. Velkolepý kinematografický zážitek vtahuje diváka do příběhu neuvěřitelně dlouhými a propracovanými záběry. Kulisy Londýna v roce 2025 jsou až nebezpečně uvěřitelné. V hlavní roli září zachmuřený Clive Owen.

The Road

Snímek The Road je adaptací stejnojmenné knihy populárního amerického spisovatele Cormaca McCarthyho. Jak už to bývá, film se své literární předloze přibližuje jen zčásti. I tak se jedná o povedený film, který mapuje cestu otce a syna postapokalyptickým světem, kde jako kdyby ze Země zmizel život a jediné, co zbývá, je padající šedý prach z nebe.

Film o beznaději a radosti z malých úlovků sevře diváka v momentech nebezpečí, které skryté číhají za každým mrtvým stromem v lese či rozpadlým domem v opuštěném městě. Příběh o naději v beznaději a pevném poutu mezi otcem a synem vás co do kvality rozhodně nezklame.

28 day later

Film Dannyho Boyla, kterého známe hlavně díky kultovnímu Trainspottingu, snad nikdy nebyl tak aktuální jako dnes. Epidemie vztekliny opic paralyzuje svět a hlavní postava filmu se probudí do 28 dní poté z komatu. V tu chvíli už je nemocnice zcela prázdná, stejně jako celý Londýn. Co se stalo? Na to postupně přicházíme společně s ním.

Film získává na autenticitě hlavně díky natáčení na poloprofesionální kameru a skvěle řešeným scénám v reálných exteriérech Londýna. Kultovní horor, který představuje postapokalyptickou společnost promořenou smrtícím virem, si rozhodně nenechte ujít.

Mad Max: Fury Road

Kdo hledá úplný úlet, nemůže opomenout film Mad Max: Fury Road. Předělávka kultovního filmu s Melem Gibsonem z osmdesátých let má svoji moderní podobu v režii stejného a nestárnoucího George Millera. Neúnavný úprk skupiny rebelů před děsivým imperátorem v postapokalyptickém světě pouště, kde voda a benzín je ten nejcennější zdroj bohatství a lidé se kvůli němu vraždí.

Šílený Max v šíleném světě s aktuálním problémem civilizace nemá na první pohled vůbec nic společného, ale při koukání na tento postapokalyptický snímek se rozhodně nudit nebudete. Je to opravdová jízda.

