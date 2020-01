Nejšťastnější země na světě učí, jak žít. Knihu hygge teď doplňuje lykke

Místo klasické alkoholické metafory můžeme klidně zavést novou. Je šťastný jako Dán? Stylový jako Dán? V pohodě jako Dán? Najít nepřiléhavější označení není zrovna lehké, ale Dánové tak učinili za nás. Charakterizují je dvě slova hygge a lykke. Jen ten překlad je už o něco složitější. Na putech knihkupectví jste na tyto dva tituly jistě narazili a věřte, že nebude vůbec chyba knížky otevřít, koupit a někdy se podle nich řídit. O co jde?

Jak být šťastný?

V první řadě je nutné říci, že se nejedná o žádnou motivační knihu s prvky ezoteriky. Nejde o žádnou psychologickou knihu, která by vám radila, jak vniknout o svého podvědomí, aby vám bylo lépe. Nikdo tady nevlastní jednu pravdu, nikdo nikomu nekáže, ale jen inspiruje.

Jedna ze zásadních věcí, které nás formují je naše okolí. Architektura, příroda, energie, vztahy, estetika, počasí, vůně, vzduch, rostliny. Nejvíce času přirozeně trávíme v domácnosti, a tak pokud na vás jde úzkost, můžete začít s úpravou interiéru.

Knížka hygge je právě v tomto případě ideálním průvodcem. Zapalte si svíčku, zachumlejte se do deky a otevřete se novým perspektivám, které vám tento celosvětový bestseller nabídne. Kniha s titulem lykke však hovoří o něčem trošku jiném. Meik Wiking prezident pro výzkum štěstí v Kodani láka na podtitul: Tajemství nejšťastnějších lidí na světě. Na co můžete přijít?

Kdo je nešťastnější?

Podle posledních výzkumů se Dánové v žebříčku nejšťastnějších lidí propadli na třetí místo za Finsko a Norsko. Je však klidně možné, že právě knihy Meika Wikinga na tom mají podíl. Země z nedaleka se zřejmě inspirovaly a u nás v České republice můžeme také.

Po bestselleru hygge tak přichází lykke. Tato kniha ležící na pultech knihkupců už nějaký pátek vlastně ideově navazuje na svého předchůdce. Jiné barvy, jiná slova, ale cíl je pořád stejný. Umět využít rezervy, které v životě máte a přetvořit je v něco nového a hodnotného, co vás a vaše okolí učiní šťastným.

Nejde ani tak o pomoc stařence přes přechod (to musí být samozřejmost), ale spíše si uvědomit z čeho se vůbec štěstí skládá. Jak přistoupit k penězům jako hodnotě? Jak si v globalizovaném světě užít svobodu? Co je to ve společnosti termín pospolitost?

To všechno jsou malá vodítka, která nahlodávají váš životní směr k malým změnám k lepšímu. Ty jsou podpořená daty z několika světových výzkumů, ale také příklady toho, jak to vlastně v Dánsku všechno funguje.

Zkuste si tak otevřít knihu lykke bez toho, že budete mít předsudky. Jen se pohodlně usaďte a představte si, že může být život o něco šťastnější, než dosud. Dánsko je inspirativní zemí hned v několika vrstvách. Ať už se jedná o ekonomiku, přístup k architektuře a vzájemné pomoci. Kodaň je město kol a evidentně zde také vládne štěstí.