Šílenosti Ozzyho Osbourna. Ukousnutá netopýří hlava a kokain z živých pavouků

Přezdívku Ozzy měl již od základní školy, a tak nebylo překvapením, že když se začala formovat jeho rocková kariéra, přijal přezdívku za svou. S kapelou Black Sabbath v podstatě založil heavy metal, který otevřel dveře novým a poněkud tvrdším žánrům hudby. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a Ozzy se mohl oddat životu rockové hvězdy.

Sólová dráha

S Black Sabbath Ozzy vydal deset nahrávek a dodnes se jich po celém světě prodalo přes 100 milionů kusů. Asi největší koncerte, kterým se může kapela pochlubit, se odehrál v roce 1974 na California Jam, kam přišlo 250 tisíc fanoušků.

V roce 1979 se však osamostatnil a jeho první album Blizzard of Ozz dosáhlo čtyřnásobné platinové desky. Co do popularity a prodeje své hudební tvorby byl Ozzy velmi úspěšný i bez kapely Black Sabbath. Ostatně 70 miliónů prodaných desek hovoří za vše.

V roce 1989 se stal první západní rockovou hvězdou, která vystoupila na území Sovětského svazu v rámci Moskevského mírového festivalu. Obrovské příjmy, nekonečná celosvětová sláva a pozornost médií z Ozzyho učinila celosvětový fenomén. On sám svým vyjadřováním a životním stylem prostě pozornost přirozeně přitahoval.

Princ temnoty

Nejaktuálnější zpráva související s chystajícím velkým turné Ozzyho Osbourna, který měl v listopadu zavítat i do České republiky, je poněkud smutného charakteru. Ozzy trpí Parkinsonovou chorobou a jeho zdravotní stav je natolik špatný, že celé turné zrušil. Do Prahy už se jako vystupující interpret nepodívá.

O tom, že vůbec uvažoval o tak náročném turné je obdivuhodné. Za jeho života totiž existuje nespočet historek, podle kterých by neměl být mezi námi už notnou řádku let. Otázka je, do jaké míry v jeho příběhu hraje jeho spojení s temnotou. Přece jen se jedná o prince pekla. Podobných přezdívek má hned několik a není se vůbec čemu divit.

Asi nejslavnější událost se stala během koncertu, kdy mu někdo z publika hodil do ruky netopýra a on mu ukousl hlavu. Údajně si však nejdříve myslel, že je to atrapa. Když zjistil, že se jedná o opravdového netopýra, koncert byl zrušen a on putoval do nemocnice na očkování.

Svůj kult si vybudoval kvůli neurvalému opileckému chování na veřejnosti. Vyhazov z Black Sabbath zavětřila jako velkou příležitost jeho současná žena a manažerka Sharon Osbourne. Když se údajně podepisovala smlouva na první sólové album, tak Sharon vypustila bílé holubice míru, opilému Ozzymu se jedna holubice vrátila do ruky a ten ji ukousl hlavu. Pravda či lež?

To ve výsledku není důležité. I když je to dnes unavený, nemocný a alkholem a drogami zničený stařík, stále dýchá a má image muže z temnot. Byť reality show Osbourne ukazuje Ozzyho jako křehkého a zcela neschopného otce v nefunkční bláznivé rodině. Show must go on…

Historek, které Ozzyho předcházejí je samozřejmě víc. Od šňupání kokainu z živých pavouků, po kálení v hotelovém pokoji, kde svoje výkaly rozmazal po pokoji. Sám Ozzy kdysi na otázku co nejšílenějšího ve své kariéře udělal, odpověděl, že nejšílenější je to, že je stále na živu. Tak, ať zdraví slouží Ozzy!