Tajné hospody a undergroundové umění. Lidé si v nouzovém stavu zaručeně vymyslí, jak obejít zákon

Bude se kultura stěhovat do undergroundu?

Umělci se přemístili na internet, ale na jak dlouho? Při první vlně vládních omezení jsme mohli vidět divadlo v online podobě a i dnes lze navštívit české i světové galerie ve virtuální prohlídce. Alternativ, které se nabízejí, je mnoho. Sledovat koncert z gauče prostě nepřináší takové potěšení, ale pro zdraví je člověk ochotný upřít si trochu té zhýčkané svobody. Nebo ne?

Jen pro deset lidí

Vládní opatření šla ze začátku postupně. Nejdříve zákaz shromažďování nad sto lidí, následně nad deset lidí a aktuálně je vyhlášená karanténa a ven můžete jen za předpokladu, že jste dva nebo rodina, která sdílí domácnost.

Taková omezení jsou základním prvkem, který má zjemnit narůstající křivku nakažených koronavirem. Pro zdraví však lidé postupně přichází o peníze a vzhledem k neustálé karanténě je to jen kousek k tomu, aby přišli také o rozum. Změna je v nedohlednu a budoucnost může být ještě mnohem složitější. Už dnes se jistě vytváří plány na to, jak kulturu přestěhovat do ilegálního undergroundu.

Vše záleží na tom, jak dlouho budou tvrdá opatření probíhat. Kroky vlády lze pochopit, o kompenzacích vůči kulturním institucím, živnostníkům, podnikatelům a zaměstnancům by se dalo pochybovat. Lidé zavření v bytech s vysokým nájmem, bez peněz a bez sociálního kontaktu, jsou časovanou bombou. Kreativitě to však bude svědčit.

Nemáme téma

Až se znovu otevřou hospody, mohou Češi očekávat neuvěřitelné fronty na jedno točené pivo. V našem kontextu se něco podobného snad v dějinách nestalo. Situace srovnatelná s prohibicí má však konec v nedohlednu. Srocování lidí je stále rizikem, který si vláda nevezme na triko, a z logických důvodů ani většina poslušných občanů.

Je však jen otázka času, jak se podobná opatření budou postupně obcházet. Blíží se teplé dny a lidi bude jen velmi složité udržet zavřené doma. Byť jsou pod stresem z nedostatku peněz a útraty si budou držet pod kontrolou, touha bavit se bude neudržitelná.

Ukázka toho, co můžeme v dlouhodobější karanténě očekávat, jsme viděli hned na počátku, kdy vláda zmínila první omezení. Pořádaly se kulturní akce, kde bylo pozváno 99 lidí, po zpřísnění devět a v současné chvíli se improvizuje s číslem 2. Zůstal tak jen online prostor, ale kultura se postupně dostane do undegroundu, tam, kam oficiální oko zákona nedohlédne.

Budou se tak pořádat koncerty v opuštěných halách, na opuštěných místech, kde se minimalizuje pravděpodobnost udání od ustrašených spoluobčanů. Možná se tak děje už dnes. K mládí patří vzpoura a současná situace je k tomu jako stvořená. Zcela pochopitelně se při objevení podobné kulturní alternativy ozve rozhořčená společnost volající po trestu, ale sami v dohledné době uvidíme, jak nám živá kultura a kontakt s lidmi zásadně chybí.

