Britney Spears děsí své fanoušky. Podle nich má psychické problémy

Je vidět, že tato blonďatá kráska na své postavě tvrdě pracuje, ačkoliv jí je 40 let, její postavu jí závidí i ženy, kterým je o dvacet let méně. Může si tak dovolit oblékat se do přiléhavých tanečních kostýmů a chlubit se dokonalými křivkami a přesně to také dělá.

Jako malý dárek k nedávnému svátku všech zamilovaných si pro své fanoušky připravila taneční sestavu v sytě červeném oblečku, který doplnila červenými rukavicemi a dokonce i červenými lodičkami.

Vysloužila si tak řadu pochval, tím to ale nekončilo.

„Královna,“ označil zpěvačku jeden z fanoušků.

„Posílám ti obejmutí a pusu,“ napsala pod video fanynka.

„Krásné rukavice,“ pochválil zpěvačce její módní vkus jeden ze sledujících.

Někteří uživatelé na sociální síti ale, zdá se, taneční sestavu zpěvačky neocenili. Řada z nich se dokonce domnívá, že může být důkazem, že na tom zpěvačka není psichycky zrovna nejlépe.

Britney teprve nedávno vyhrála soud s jejím otcem, který byl posledních 14 let jejím opatrovníkem. Obavy o psychický stav slavné zpěvačky jsou tedy vzhledem k její historii bohužel zcela na místě.

„Co to zase je,“ objevilo se pod videem.

„Její příspěvky jsou čím dál tím horší,“ napsal fanoušek.

„Já mám Briney ráda, ale zdá se mi, že na tom mentálně není zrovna dobře. Většina celebrit by si na taneční video alespoň umyla vlasy a celkově se dala nějak do kupy. Vlastně většina lidí. Myslím si, že jsou to jasné důkazy toho, že se s ní něco děje,“ okomentovala příspěvěk rozrušená fanynka.

