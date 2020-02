Cestovatel a indiánský náčelník Miloslav Stingl: Domorodci mu nabízeli vlastní ženy i lidské maso

Miloslav Stingl je český spisovatel a cestovatel, který prakticky celý svůj život zasvětil objevování domorodých kultur. Veškeré svoje zážitky a poznatky následně zachytil ve svých knihách. Miloslav Stingl patří k nejprodávanějších českým spisovatelům. Na jeho cestách mu bylo domorodci nabídnuto lidské maso a jeden z hostitelů dokonce chtěl věnovat vlastní ženu do dobrodruhova lože.

Miloslav Stingl se narodil v roce 1930 v Bílině. Jeho otec byl horník a matka žena v domácnosti, která se starala o chod rodiny a výchovu. Cestovatel a spisovatel Miloslav Stingl vyrostl v Karlových Varech a v dětství ho rodiče podporovali ve všech jeho zájmech. Už v osmi letech si nakreslil atlas, ve kterém si označil cestu kolem světa.

Sedmnáct jazyků

Vedle snu o výpravách kolem světa miloval literaturu, psal básničky, v deseti poprvé publikoval a už ve třinácti rozhlas vysílal jeho hru. Než vystudoval střední školu, dokázal se dorozumět deseti jazyky. V současné době Miloslav Stingl mluví sedmnácti jazyky.

Po maturitě šel studovat práva a v roce 1954 získal doktorát. V roce 1959 se k doktorátu práv přidal ještě doktorát filozofie a od roku 1962 Stingl pracoval v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd. Od roku 1972 se Miloslav Stingl věnuje literární tvorbě a mezi jeho nejznámější knihy patří Indiáni bez tomahavků, Za poklady mayských měst nebo Vládcové jižních moří.

Nabídka lidského masa i manželky

Už v 50. letech Miloslav Stingl vycestoval do kavkazských republik SSSR a v 60. letech se vypravil do Mexika. Stingl dále procestoval Mikronésii, mnoho míst v Americe, Oceánii nebo Asii. Spisovatel už několikrát přiznal, že mu na jeho cestách bylo dvakrát nabídnuto lidské maso, ale pokaždé zdvořile odmítl s tím, že je to kvůli náboženství, což domorodci respektují.

Další kuriozní situace, na kterou nebyl dobrodruh připraven byla, když mu hostitel chtěl věnovat vlastní manželku. Když Miloslav Stigl opět z duchovních důvodů odmítl, muž mu řekl, že má skutečně pitomé náboženství.

Miloslavovi Stinglovi se dostalo velké pocty, když se stal čestným náčelníkem kmene Kikapů. Spisovatel velmi u indiánů obdivoval jejich pokoru, čestnost a upřímnost.

Urazíte domorodce? Možná vás sní

Každá velká výprava musela být dopředu pečlivě připravena. Samotný Stingl říká, že devadesát procent práce před každou cestou se musí vykonat doma. Pokaždé, než se vydal navštívit nějaký z kmenů, dobře si o nich vše prostudoval. Stingl uměl základní slovíčka, aby se s domorodci dorozuměl, nebo si dobře prostudoval jejich zvyky, aby je při návštěvě nechtěně neurazil.

Jakmile Stingla hostil některý z kmenů, snažil se nevyčnívat. Choval se jako oni, oblékal se jako domorodci, choval se pokorně a se vší úctou. Několikrát se dostal do nepříjemných situací, ale pokaždé z nich dokázal vybruslit.

Stingl se setkal i s jedním z Rockefellerových synů, který se ztratil na Nové Guineji a údajně se po něm našly jen jeho brýle. Michael Rockefeller podle odborníků znesvětil jedno posvátné místo domorodců a ti ho měli za trest sníst. I takový může být podle Miloslava Stingla život cestovatelů a dobrodruhů.