Dvojčata Martina Koloce mají závodění v krvi. V roce 2023 chtějí jet rallye Dakar, už se učí od nejlepších

Osud si s lidmi občas pořádně zašpásuje. Nebýt zranění, možná by šestnáctileté Yasmeen a Aliyyah Koloc dnes válely tenis. Místo toho jsou však s týmem Buggyra Racing v Saúdské Arábii, aby se učily "řemeslu".

Sestry to s účastí na Dakaru myslí opravdu vážně, není to žádný výkřik do tmy. V roce 2023 jim bude osmnáct a nic jim tedy nebude bránit. Tedy pokud budou mít odpovídající výkonnost. Mají k tomu všechny předpoklady, samozřejmě dostanou k dispozici veškeré možné zdroje týmu z Roudnice nad Labem.

Prošly kus světa

Přesto, že v jejich věku se většina dívek po světě teprve rozkoukává a řeší, co by mohly v budoucnu dělat, Yasmeen a Aliyyah mají jasno. Možná i proto, že se narodily v Dubaji a kromě České republiky žily v zemích jako Malajsie, Španělsko, Singapur či Seychely.

Znají odlišné kultury, prožily toho opravdu hodně. A hlavně se celou dobu pohybovaly na závodních tratích, v dílnách a bivacích. Tatínek je na ně logicky hrdý a povzbuzuje je. „K závodění v terénu přičichly ve vozech Can-Am, vyzkoušeli si GT3 i formuli 4. Nyní je jejich snem absolvovat Dakar,“ usmívá se spokojený Martin Koloc.

Mají slavného učitele

Bude ale třeba ještě spousta dřiny. Na druhou stranu Buggyra Racing se nebojí dávat šanci nováčkům. Letos Dakar jede Tomáš Enge, jediný český pilot, který si zazávodil v kokpitu formuli 1. Tým rozšířil také Chilan Ignacio Casale, který Dakar dvakrát vyhrál na čtyřkolkách. Právě on může dvojčatům hodně předat, o závodění v dunách toho ví jako málokdo další.

„Vzpomínám, jak jsem sledovala Carlose Sainze a Laiu Sanz a další hvězdy. Závody v poušti jsou úžasné, i když duny mohou být hodně zrádné,“ má jasno Yasmeen. Aliyyah už dokázala, že zvládne velké věci, když loni zajela rychlostní rekord v trucku (218 kilometrů za hodinu). Nyní se však zaměřuje na učení se v rodinném týmu. „Chceme se o Dakaru dozvědět co nejvíce, milujeme to!“

Po Dakaru plánuje Martin Koloc s rodinou strávit v Saúdské Arábii několik dalších měsíců, aby si Aliyyah a Yasmeen mohly zvyknout na prostředí a pracovat na sobě. Zkrátka Buggyra nenechává nic náhodě...

