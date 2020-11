František Filipovský: geniální herec, dabér a věrný manžel ke konci života ztratil to nejcennější

Ve filmu ztvárňoval František Filipovský často komediální postavy, jeho vlastní život, zvlášť v mládí, na počátku třicátých let, ale rozhodně příliš veselý nebyl.

Pomoc těm nejchudším

Hospodářská krize ničila nejen ekonomiky států, ale hlavně životy chudých lidí, kteří se všemi silami snažili vymanit bídě, jež před nimi stála a odjížděli do západních států, které na tom byly přece jen lépe. Tisíce Poláků odjížděly vlakem do Francie a právě František Filipovský se přihlásil jako doprovod vlaků, které převoz zajišťovaly. Do smrti nezapomněl na bídu a neštěstí lidí, kteří se snažili všemi možnými způsoby vymanit z beznaděje. Ti, kterým se to nedařilo, často páchali sebevraždy. I takové případy musel budoucí známý herec řešit.

Z umělecké rodiny

K divadlu měl František FiIipovský blízko od dětství, vždyť jeho otec byl vynikajícím hudebníkem, členem orchestru Prozatímního divadla a hudebním skladatelem. A tak mladého Františka více než studium přitahovalo divadelní jeviště, které bylo také jednou z příčin předčasného ukončení studia na filozofické fakultě. V jeho hereckém životě mu ale vysokoškolské vzdělání nechybělo, dokázal se výborně prosadit i bez něj, a to jak v činohře, tak i v operetách, kde vlastně začínal.

František Filipovský se objevil ve cíce než dvou stech filmových a televizních rolích, v desítkách divadleních představení i dabingových úlohách. Po prvních zkušenostech s ochotnickým divadlem začínal ve smíchovské Aréně, později působitl v Osvobozeném divadle a v dlouhém období od roku 1945 až do konce kariéry v roce 1992 byl členem souboru Národního divadla.

Šprti, které vážně nechcete znát

Hereckého nadání Františka Filipovského si nemohla nevšimnout kamera, a tak se zpočátku před jejím objektive objevoval jen jako člen komparzu, ale v roce 1932 se dočkal první skutečné role ve snímku Před maturitou. Následně se role množily a patrně největší úspěch mu pak v té době přinesly role studentů Krhounka v komedii Škola, základ života a Mazánka v Cestách do hlubin študákovy duše. Takového spolužáka možná měl ve třídě každý, ale rozhodně bychom se bez nich obešli.

Zahajoval televizní vysílání

O tom, jak velkou popularitu měl František Filipovský v padesátých letech svědčí i fakt, že právě jemu byla svěřena ta pocta, vystoupit jako první v živém vysílání nově spuštěné České televize 1. května roku 1953. Na televizních obrazovkách se pak objevoval pravidelně po dlouhá desetiletí.

Geniální dabér

S hlasem Františla Filipovského máme možná stejně jako jeho vlastní podobu spojenou i tvář francouzského herce Luise de Funese. Genialita dabingu v provedení Františka Filipovského okouzlila i samotného francouzského herce. Nikdo jiný nemohl potrefeného komisaře namluvit lépe, než právě František Filipovský.

Věrný manžel

I kdybychom chtěli, patrně bychom v životě Františka Filipovského nenalezli “skandál”, který by patřil na titulní strany bulvárních časopisů. Zbytečně bychom nenašly zbytečné přešlapy. Od své svatby v roce 1937 až do konce života byl věrný své manželce, s níž měl dvě děti. Syn Jan bohužel v poměrně mladém věku zemřel, starší dcera Pavlína se dodnes objevuje na obrazovkách - vydala se po otcových uměleckých stopách a stala se zpěvačkou a herečkou.

Konec byl velmi těžký

Konec života Františka Filipovského nebyl nijak radostný. Poslední tři roky ho velmi trápilo zdraví, po prodělané mrtvici ztratil jedno z nejcennějších - svůj hlas, který jej tak proslavil jak v dabingu, tak i v rozhlasu.

