Geniální český pianista Jan Schulmeister (16) oslnil svět, má blízko k Antonínu Dvořákovi. Prozradil, proč je tak úspěšný

Svou první trofej si přivezl již v 7 letech, a to z italského Milána. To ale není vše, se svými klavírními dovednostmi oslnil porotu mimo jiné i v Lucembursku, Švýcarsku, Švédsku, Rakousku, Estonsku a v USA. Janu Schulmeisterovi je teprve 16 let a hraní na klavír už se věnuje profesionálně.

Jan Schulmeister

- 16 let

- chystá se do 2. ročníku konzervatoře v Kroměříži

- na piano se začal učit hrát v 5 letech

Za každou cenou je kus práce

Na jaký svůj úspěch je nejvíce pyšný? Jan se chvíli zamyslel a odpověděl: „Vážím si všech cen, protože za každou z nich je velký kus práce. Ale kdybych se měl rozhodnout, tak asi jedním z největších úspěchů je pro mě dvojitá účast ve finále Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Je to multioborová soutěž, takže spolu soutěží hráči na různé nástroje. To, že jsem se do finále probojoval dvakrát, je pro mě velkou ctí. V roce 2020 jsem získal Čestné uznání 1. stupně a Cenu Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY). V roce 2021 jsem vybojoval 2. cenu, Cenu publika a Cenu pro nejlepšího českého účastníka. Z nedávné minulosti mě také moc potěšila 1. cena z Manhattan International Music Competition v New Yorku, kde byl předsedou poroty významný klavírista Ivo Pogorelich,“ uvedl pro Čtidoma.cz Jan Schulmeister.

Hudba je pevně spjatá s celou jeho rodinou. Janova maminka je také klavíristkou a zároveň i učitelkou na konzervatoři a jeho otec je koncertním houslistou. Nadšení do hudby provází ale i Janova dědu s babičkou a dokonce sahá až k jeho prapředkovi Františkovi Černému, který se přátelil s jedním z nejznámějších českých hudebních skladatelů Antonínem Dvořákem. Studoval s ním totiž hudbu u Antonína Liehmana.

Překonávám překážky a výzvy

Na piano se Jan začal učit už v pouhých pěti letech a hru trénoval zhruba hodinu denně. Za jeho úspěchem tedy nestojí pouhý talent, jak se mnoho lidí domnívá, ale obrovská píle, kterou do procvičování hry na klavír vložil. Janovi ale nikdy nepřišlo, že by tím, že tráví svůj čas hrou na hudební nástroj, o něco přicházel, právě naopak.

„Hrát na klavír mě vždy moc bavilo. Ale vzhledem k tomu, že s každou novou skladbou je nutné překonávat nové překážky a výzvy, myslím si, že mě to naučilo velké trpělivosti, ale i pokoře,“ prozradil pro Čtidoma.cz nadaný pianista.

