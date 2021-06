Helena Růžičková od šesti let kouřila. Legenda českého filmu trpěla podvýživou a měla velké tajemství

Osobnost, herecká legenda i skvělá ženská, se kterou se člověk nikdy nenudil. Tak mnozí charakterizují Helenu Růžičkovou, která vynikala nejen svým naturelem, ale i fyzickými rozměry. Byla to žena s velkým srdcem, v němž bylo místo pro všechny, ale i žena přímočará a mnohdy pekelně tvrdohlavá, která si zkrátka musela prosadit to své. 13. června by oslavila 85. narozeniny.