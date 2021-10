Jan Přeučil v šoku, tohle překvapení nečekal. Jeho studenti Brožová a Roden ho dojali k slzám

Bývalí studenti Jana Přeučila z DAMU Jana Přeučila dojali. „Tedy to je neuvěřitelné. Já překvapení miluji, ale tohle jsem nečekal. To je opravdu krásný dárek dnešního večera. Já vůbec neměl tušení, že by něco takového mohlo přijít,“ svěřil se herec, který právě dotočil velkofilm režiséra Artura Kaisera z cirkusového prostředí Cirkus Maximum, kde hraje principála.

Netušila to ani jeho manželka

V Divadle byli tři lidé, včetně ředitelky Gábiny Falcové, kteří věděli, jak velké překvapení pro Jana Přeučila se chystá. Tušení neměla ani jeho žena, herečka a první československá Popelka Eva Hrušková. „Že se něco chystá, jsem nějak tušila, ale že to bude takhle velké, to vůbec. Honzík byl velmi potěšený,“ podotkla.

Zatímco Karel Roden to měl doslova vedle, protože vedle Drážkova žije na zámku, který před lety koupil a zrekonstruoval, Kateřina Brožová jela od Prahy, kde bydlí. „A to jsem ještě po cestě zachraňovala pejska, který utekl majitelce, tak jsem se maličko zpozdila. Ale jsem tu a šťastná, že jsem mohla našemu panu profesorovi, který byl vždycky úžasný, laskavý, milý, galantní, mohla zazpívat,“ prozradila Brožová.

Čím Hrušková potěšila Rodena?

Oba se s Karlem Rodenem shodli, že Přeučil byl jako jejich profesor spíš jako jejich starší kolega, i proto si jej dodnes váží, a když přišla prosba, zda by přišli jako hosté, neváhali ani minutu. „Je mi ctí tady být a jsem rád, že jsem pana profesora zase po nějaké době mohl vidět,“ svěřil se herec. „Já od vás kupuju borůvky, které prodává jeden potravinový řetězec, jsou skvělé. Jíme je oba i s Honzíkem,“ usmívala se Eva Hrušková a pěstitel Roden tím byl potěšen.

„Už se moc těším na tu knihu, která teď o panu Přeučilovi, kterému jsme říkali už na škole Johny Sprey, k jeho blížícímu se jubileu vychází,“ dodala Brožová. Kniha Deset klobouků Jana Přeučila vychází i s audio CD Gogolovým představením "Bláznovy zápisky", které Přeučil už přes 50 let hraje jako divadlo jednoho herce a i ve svých 84 letech dokáže přes hodinu excelovat na jevišti.

V únoru k 85 Jana Přeučila vyjde také filmový dokument, v němž, podobně jako v knize, prozradí herec, rétor, dabér a kantor mnohé z toho, co o něm ostatní vůbec netuší.

