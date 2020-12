Jedna z nejlepší světových musherek Martina Štěpánková: Tento rok byl smutný, sáhla jsem si až úplně na dno

Martino, jak se připravujete na Vánoce?

Vánoce patří k našim nejoblíbenějším svátkům, a proto u nás probíhají tradičně. Pečeme s dětmi cukroví, nemine nás vánoční úklid, posloucháme koledy, pouštíme lodičky a k večeři rozhodně nesmí chybět ryba a salát. Jediná výjimka u nás je ta, že nezdobíme stromeček, ale nosí nám ho Ježíšek. Na Štědrý den ráno jdeme s pejsky na procházku, po obědě se chodíme podívat na živý betlém a večer už s dětmi čekáme na zvoneček.

Kde budete Vánoce trávit?

Jako každý rok se svojí rodinou a rodiči doma.

Jak podle vás vypadají ideální Vánoce?

Pro mě je rozhodně důležitá celková pohoda, a to, že se všichni blízcí zase sejdeme ve zdraví, bez žádného stresu, hádek a s vnitřním klidem. Čeho si ale vážím úplně nejvíc, je sledovat radost našich dětí z těchto svátků, od prvotního pečení cukroví, zdobení domečku až k finálnímu rozbalování dárečků.

Martina Štěpánková

- pochází z Jirkova u Chomutova

- od dětství se věnovala atletice, konkrétně běžeckým disciplínám

- v roce 2002 začala se svým pitbulteriérem závodit v canicrossu, o tři roky později si pořídila prvního Evropského saňového psa

- je držitelkou několika titulů Mistra světa, Evropy a ČR

Změnila vám současná koronavirová situace plány? Například Vánoce v zahraničí?

Tato situace, co nyní probíhá, změnila plány nejenom nám, ale všem lidem u nás. Pro nás bylo jedno z klíčových, že se zrušily téměř všechny akce, závody se psy, a to jak v zahraničí, tak v Česku. Jinak na Vánoce jsme se určitě nikam nechystali, svátky si užíváme nejraději doma se svými nejbližšími.

Co vaši pejsci – vnímají, že je něco jinak? Když se blíží ty svátky...

Myslím si, že naše psí smečka blížící se Vánoce určitě nevnímá. Pro ně je to den jako každý jiný. Jelikož já mám své psy doma, tak jsou pořád s námi. Pro ně největším dárkem je, když se můžou jít pořádně proběhnout, buď v zápřahu, anebo na pořádnou procházku, potom dostanou baštu a jdou spokojeně do svých pelíšků odpočívat.

Dáváte jim Vánoční dárky?

Každý z našich pejsků dostává pod stromeček nějakou hračku a dobrotu. Přeci jen jsou to členové naší domácnosti a chceme jim taky udělat radost.

Mají vaši mazlíčci také štědrovečerní večeři?

Štědrovečerní večeři svým psům nedělám. Dostávají stejné jídlo ráno a večer, na které jsou zvyklí a nemají po něm žádné zažívací problémy. Proto už několik let krmíme své psy značkou Fitmin, které našim psům dáváme, když jsou v zátěži a čekají nás nějaké závody, aby měli dostatek energie a správnou váhu. A ze stejného programu využíváme i krmivo Maintenance se střední energetickou hodnotou, když máme období bez závodů a tréninků. To samé jim tedy dávám i během Vánoc a podpořím to alespoň dobrůtkou.

Čím svým mazlíčkům přilepšujete během Vánoc – co nějaké recepty na psí cukroví?

Rozhodně žádné psí cukroví nepeču, na to už čas nezbývá.

Přispíváte během vánočních svátku na nějaké spolky, které se starají o zvířata?

Nepřispíváme pouze o svátcích, ale v průběhu celého roku, kdy do místních útulků vozím potřebné věci, které buď získám v cenách na závodech, anebo je už moji psi nevyužijí (obojky, vodítka, deky).

Jak byste tento rok shrnula?

Tento rok byl pro mě jeden z nejsmutnějších, kdy jsem si sáhla až na samé dno. Na jaře mi totiž náhle a bez varování odešel můj nejlepší pes Tim, který pro mě byl třetím dítětem. Velmi mě to zasáhlo a byla jsem rozhodnutá skončit svojí závodní kariéru v mushingu, protože jsem měla pocit, že bez něj už to nebude to pravé. Ale osud tomu chtěl asi jinak, protože se narodili jeho potomci. A jelikož jsem si moc přála mít doma jeho krev, jednoho pejska jsem si vybrala a nechala si ho. Tím pádem mám pocit, že je Tim opět s námi. Jinak co se týče koronavirové situace, tak ta ovlivnila celou naší závodní sezónu, protože mnoho závodů u nás i v zahraničí bylo zrušeno. I přes to jsme se ale přeci jen stihli zúčastnit pár akcí a přivézt si domů nějakou tu medaili. Mezi naše letošní největší závodní úspěchy patří 2.místo a dvakrát 4.místo z ME ze Švédska na sněhu a dále dvakrát absolutní vítězství na překážkovém závodě se psem HARD DOG RACE z českého Opatova a z Polska.

Co byste popřála do Nového roku 2021?

Především věřím, že ten další rok bude lepší než letošní. Že se celá situace uklidní a vše se pomalu vrátí k životu před pandemií. Hlavně si přeji, abychom byli my a naši miláčci zdraví, neměli jsme žádné úrazy a mohli jsme si zase všichni společně užívat života a dělat co nás baví a naplňuje. Doufám, že vše špatné už je za námi a další rok si to všechno pořádně vynahradíme a užijeme.

