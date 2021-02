Jihoafrická mutace koronaviru už u nás klidně může být. A pokud ne, je to jen otázka času, tvrdí epidemiolog Maďar

Jak vnímáte kroky vlády v boji s nemocí covid-19? Kdybychom měli vzít konkrétní věci, tak co dělají pánové Blatný, Babiš a spol. dobře a co špatně?

Analýza všeho by vydala na malou brožuru. Kdybych se podíval na poslední dny, pozitivní bylo, že zůstala snaha udržet platnost opatření a nerozvolňovat příliš brzy, jak se to stalo na podzim. A negativní například to, že se víc nesekvenovalo a že jsme se o přítomnosti britské mutace na našem území dověděli poměrně pozdě a stále neznáme rozsah její přítomnosti.

V Česku jsou lidé stále rozděleni na dva tábory, jedni jsou pro očkování, druzí ne. Na které straně jste vy a proč?

Vzhledem k tomu, že ve světě již byly aplikovány desítky miliónu dávek vakcín proti Covid-19, je možné říct, že očkovací látky registrované v EU mají skutečně vysoký profil bezpečnosti. Každý má však právo odmítnut jakýkoliv zdravotnický výkon, i kdyby tím riskoval své zdraví a život. Teď bude nejdůležitější zjistit, jestli a pokud ano do jaké míry chrání očkování před nosičstvím viru na sliznicích. Jinými slovy, jestli může očkovaný člověk virus přenášet a nakazit neočkované.

V souvislosti s pandemií byl Rastislav Maďar od dubna 2020 ve funkci koordinátora resortní pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví pro řízené uvolňování karantény. Dne 20. srpna 2020 bylo oznámeno, že jeho pracovní skupina bude spadat pod hlavní hygieničku Rážovou. 21. srpna 2020 pak Maďar v čele pracovní skupiny skončil.

Jak by podle vás měla vypadat reklamní kampaň, pokud jde o očkování? Inzerát pana ministra s injekční stříkačkou je asi žalostně málo...

To je daň za spěchání. I člověk, který není odborník na marketing, hned viděl, že to není šťastná forma prezentace pozitiv a vyvracení mýtů. Od té doby se však hodně změnilo. I zde platí, že by to měli navrhovat odborníci na PR a marketing ve zdravotnictví. Pokud se tak nestane, je neodborná práce hodně vidět a nejenže nemá žádoucí účinek, ale může mít dokonce i opačný.

Britská mutace koronaviru je už zřejmě i u nás. Jakou obranu byste lidem doporučoval, co je může nejlépe ochránit?

Britská mutace mění některá pravidla ochrany, a to jak pro nákazu nutnou délku expozice infekční osobě, tak pravděpodobně i účinnost běžných chirurgických roušek. I proto se již doporučuje nespoléhat na minimální dobu expozice 15 minut, ve skutečnosti bude totiž už mnohem kratší, a taky používat spíše respirátor FFP-2. Britská mutace je natolik infekční, že za krátkou dobu bude na našem území dominovat, což kromě jiného přinese i nárůst reprodukčního čísla a prodlouží dobu normalizace epidemiologické situace. Nedobrou zprávou je i to, že další mutací vznikají její nové varianty a změnami v hrotovém proteinu se přibližuje jihoafrické a brazilské mutaci. Je obava, aby tím nedošlo k poklesu účinnosti očkování, ale i post-infekční imunity po prodělané nemoci Covid-19.

Objeví se v Česku i jihoafrická mutace a pokud ano, kdy podle vás?

Klidně u nás už může být, jen není zdaleka tak častá jako britská mutace, a proto se zatím nezachytila. A pokud není, bude to zřejmě jen otázkou času. Už byla zaznamenána například v Tyrolsku a jak jsem říkal, v ČR se zatím sekvenuje dost málo, a tím pádem chybí lepší přehled o aktuálně cirkulujících mutacích.

Kdybyste dostal nabídku jít znovu spolupracovat s vládou, přijal byste?

V říjnu jsem byl zvolený děkanem lékařské fakulty v Ostravě, což je časové nesmírně náročné. V podstatě je to vzhledem k aktuální situaci taky krizové řízení. Jsem členem krizového štábu Moravsko-slezského kraje, vedu krizový štáb Ostravské univerzity i její lékařské fakulty, podílím se na budování velko-kapacitního očkovacího centra v Ostravě, navíc se stále snažím věnovat i pacientům a studentům. Mám toho víc než dost a považuji to za smysluplnou činnost, kterou bych nerad opouštěl. Občasně se mnou stále konzultují různé kroky někteří ministři nebo jim blízcí lidé, ne však z resortu zdravotnictví, podotýkám.

