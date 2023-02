Kdo je Dana? Mikýř ze senzace udělal kampaň na datovou schránku pro živnostníky. Nechal lidi volat do Bohnic

Může to být buď nejgeniálnější kampaň v historii online marketingu, nebo největší promarněná příležitost. Po tom, co byl český internet fascinován tajemnou Danou, se čekalo, že to bude zkrátka bomba. Spojitost vedla ke kontroverzní influencerce Shopaholic Adel, k Babišovi i Nerudové. Jenže se nic zvláštního nestalo. A evidentně v tom nemá prsty ani Kazma, na což už dříve upozorňovala jeho údajná partnerka Maruška Rosecká, když to celé označila za scam. To je anglický výraz pro podvod či podraz.

Kde je Kazma?

Včera večer vystoupil Mikýř na svém Youtube kanálu s názvem Mikýřova úžasná pouť internetem, aby se českému internetu vysmál. Lidé jsou schopni stvořit zkrátka jakoukoliv teorii, když se v nich vzbudí zvědavost a dá se jim několik (zřejmě mylných) indicií. Někteří se ještě stále domnívají, že to není konec a skončí to něčím velkým. Mají ale pravdu?

Pravda je vlastně taková, že v současné chvíli víme, že nic nevíme. Geniální marketingový tah, při kterém se Mikýř opravdu spojí se státní správou a udělá jim reklamu na datové schránky, které musí všichni živnostníci začít nově používat, by se nejspíš povedl, kdyby celé video nebylo postaveno tak, že je Kamil Bartošek. A tohle podle jeho slov ještě není konec. Lidé mají ve zvyku Kazmovi nic nevěřit, a tak video stále dokola vrací pozornost na One Man Show, nikoliv na novou zákonnou povinnost.

Dana je datová schránka?

Lidé jsou zmatení, zklamaní a už je to vlastně nezajímá. Už to trvá dlouho, konspirační teorie se opakují… A to je zádrhel toho, když děláte senzaci. Musíte pečlivě vysledovat moment, kdy jste na vrcholu. Ať je to jakkoliv, musela by přijít obrovská bomba, aby lidé znovu zatoužili po Daně, jejíž jméno má být složené právě z pojmu „datová schránka“. Po té Daně, kterou si zahrála ukrajinská podnikatelka provozující v Brně úklidovou firmu. Lidé hledali její jméno, místo narození, datum narození, spojitosti s Kazmou… Stála mladá dáma o takovou pozornost? Proč použité barvy ve videu znovu odkazují na Kazmu? Proč říkala, že je nová superstar? Protože ji lidé řešili? Proč říkala, že nekandiduje na prezidentku, když datové schránky nemají s prezidentem co dělat?

Je dost možné, že tahle reklama, která žila na TikToku svým životem bez jediné koruny vynaložené na propagaci, skončí jako chvilková zábava pro třináctileté děti, které nemají ještě ani vysvědčení z deváté třídy, natož datovku. Anebo to ještě není konec… „Možná to bude celé ještě úplně jinak. 10. června 2025 sledujte pozorně Šlágr TV,“ říká se ve videu, zatímco se tam ale objevuje datum 10. 4. 1998. To je podle Wikipedie datum, kdy Spojené království a Irsko uzavřely Velkopáteční dohodu ohledně Severního Irska, narodil se také youtuber Freescoot. Nedá se však říci, že ten by lidi natolik zajímal, aby na něj čekali další dva roky.

Přetížená linka v Bohnicích

Dost pravděpodobně taková kauza zapadne. A možná si na ni někdo vzpomene dva měsíce před osudným červnem. Nebo také ne. Nebo se stane něco dalšího. Kdo ví… Ale zajímá to ještě někoho?

A to není všechno. Číslo 284 016 111, které se objevilo na konci, je spojení na Psychiatrickou nemocnici Bohnice. Podle komentářů na TikToku tam volaly desítky zvědavých fanoušků. Myslíte, že měli na ústředně radost?

Zdroj: youtube.com, Instagram, TikTok, MÚPI

KAM DÁL: Děsivé stvoření se žhnoucím zrakem, tvrdil očitý svědek: El Chupacabra fascinuje. Legenda, nebo reálný tvor?