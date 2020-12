Vztah připravil krále o trůn. Život Edvarda VIII. a jeho americké lásky byl víc než rozporuplný

Král Edward VIII. nastoupil na anglický královský trůn 20. ledna roku 1936 a už o měsíc později se ukázalo, že bude velký problém. Jeho žádost o ruku by za jiných okolností jistě národ oslavoval, problém byl ale v osobě jeho snoubenky.

Rozvedená Američanka

Byla jí totiž Američanka Wallis Simpsonová. Už to samo o sobě nebylo příliš vhodné pro plánovaný královský sňatek, ale ona byla navíc i rozvedená (dokonce dvakrát!) - a to skutečně nebylo nic, čím by se měla králova manželka chlubit. Přesto by býval takový sňatek nevylučoval královo setrvání na trůnu. Edvard VIII. ale nakonec podlehl tlaku premiéra i dalších ministrů, kteří v případě sňatku hrozili svojí demisí. Vládní krizi si tehdy dvaačtyřicetiletý král rozhodně nepřál, a tak stál před rozhodnutím, jaké potká jen málokoho. Láska nebo trůn?

Láska vítězí

Rozhodl se poměrně brzy a vítězkou tohoto pomyslného souboje se stala jeho láska Wallis Simpsonová, bohatá Američanka, která měla s manželstvím již svoje dvojnásobné zkušenosti. S Edvardem VIII. se seznámila ještě v době, kdy byla podruhé vdaná. Jejich vztah začal větou, kterou si Wallis dovolila k Edvardovi a která rozhodně nezapadala do běžného tónu konverzace s příslušníkem britského panovnického rodu.

Snad právě proto budoucího krále upoutala natolik, že se o ni začal blíže zajímat. Později vzpomínal, že ho okouzlila její nezávislost a spontánnost. Wallis byla pro změnu byla známá svou láskou “ke všemu, co se blýská”, tedy jak k penězům, tak i slávě. A to všechno Edvard měl. Navíc se do ní beznadějně zamiloval. Co víc si mohla ještě přát?

Manželkou v královském rodě?

Bylo by to jak z krásného snu - rozvod se současným manželem by neměl být takový problém a vstup do nejvyšší královské společnosti by se tak stal jen posledním krokem za bohatstvím, pozorností a koneckonců i mužem, který jí toto vše spolu se svým srdcem nabízel.

Jenže to by se všechno nesmělo odehrávat ve třicátých letech minulého století v britské královské rodině. Edvardovi rodiče, král Jiří V. a královna Marie, jako by jeho slova o lásce a snad i svatbě vůbec neslyšeli. Zdálo se být nemožné, aby byli ti dva někdy spolu.

Nejde jen o zákon, ale také o zvyky

V lednu roku 1936 ale král Jiří V. zemřel a prázdný trůn najednou patřil právě Edvardovi. Ve svatbě mu sice právně nic nebránilo, ale krále zkrátka svazují i jiné provazy než jen zákony. Wallis byla navíc stále ještě vdaná za amerického bankéře. Tento “problém” vyřešila právě v roce 1936.

Vyjednávání s vládou

Král Edvard se stále ještě snažil vymyslet, jak by bylo možné skloubit lásku a panování. Navrhoval, že by jeho budoucí žena nemusela být jmenována královnou a dokonce ani případné děti, které by se ze svazku narodily, by neměly nárok na trůn.

Ukázalo se to ale jako morálně nemožné, a tak se prostě rozhodl: láska je přednější. 11. listopadu téhož roku abdikoval a na svoje místo pustil mladšího bratra Jiřího VI., otce současné anglické královny Alžběty II. Ten svému staršímu bratrovi ihned udělil titul vévody z Windsoru. Nyní již bývalý král a Američanka Wallis se vzali v červnu následujícího roku.

Jak to bylo s Hitlerem?

Král Edvard VIII. byl ve své pozici svým způsobem problematickou osobou, a to nejen s ohledem na vztah s Wallis. Podle ministrů nedbal příliš na protokol, často svou možná i nevinnou poznámkou naznačil kritiku vlády, ačkoliv vlastně nebylo jasné, jak konkrétně svoje konstatování myslel. Politici jej také podezírali z nedostatečné obezřetnosti, co se týkalo státních dokumentů. Dalším problémem Edvarda pak bylo jeho osobní setkání s Hitlerem, kterého potkal sice až po abdikaci, ale stále to byl člen britské královské rodiny.

Problémy za války

V době druhé světové války se také příliš nevyznamenal, jeho konání dokonce britský premiér hodnotil jako škodlivé. Wallis se navíc už před válkou stýkala s německým velvyslancem v Británii a jejich styky nepřestaly ani za války. Navíc oba manželé neměli alespoň před válkou žádné problémy s fašismem - naopak s jeho myšlenkami sympatizovali. Kdo ví, jak by se všechno vyvíjelo, kdyby byl za války králem stále Edvard VIII.?

Stáří v ústraní

Po válce žili Edvard a Wallis ve Francii a od roku 1965 do roku 1971 znovu i v Anglii. V obou případech ale v ústraní, bez jakýchkoliv oficiálních funkcí. Edvard zemřel v roce 1972 na rakovinu jícnu, jeho žena, za niž vyměnil svůj královský život, pak žila dalších 14 let. Její konec byl ale velmi smutný, poslední roky nemohla mluvit, byla upoutána na lůžko a dokonce ani nechtěla nikoho vidět.

Současná paralela

Když vzpomeneme na manželství Edvarda VIII. s rozvedenou Američankou, nabízí se podobnost s Megan Markle, nynější vévodkyní ze Sussexu, kterou si v roce 2018 vzal princ Harry. I když se tentokrát svých výsad u královského dvora vzdát nemusel a i královna nakonec Harryho lásku přijala, ukázalo se, že takové spojení skutečně mnoho klidu do královské rodiny nepřineslo.

Harry a Megan nyní žijí mimo dosah královské rodiny v Kanadě. O tom, zda je princ šťastný nebo ne, se vedou poměrně žhavé debaty...

