Ledový muž, který překonává lidské schopnosti. Wim Hof se k ledu dostal kvůli rodinné tragédii

V intenzivním a dojemné videu se Wim Hof divákům s až agresivní dikcí pokouší vysvětlit svoji cestu k ledu. Jeho žena trpěla velmi silným depresemi. Psychické poruchy ji donutily zvolit nejradikálnější řešení. Byť byla matkou, tak spáchala sebevraždu. Tento moment byl pro Wima Hofa určující. Z těžkých časů se potřeboval vzpamatovat, a rozhodl se tak věnovat otužování v poněkud radikálnější podobě, než známe u českých celebrit.

Posouvat hranice možného

“Zastavte se, dýchejte a udělejte z chladu svého přítele a učitele,” sděluje lidem ve svých knihách Iceman Wim Hof. Muž, kterému bude letos 61 let, rozhodně nekáže vodu a nepije víno. Holanďan, který se proslavil neuvěřitelnou odolností vůči chladu a mrazu, je držitelem několika rekordů v této oblasti.

Vynalezl dokonce tzv. Wim Hofovu metodu, která je postavená na sérii dechových cvičení spojených s meditací a otužováním studenou vodou, čímž se organismus stane odolnější vůči chladu, a zlepšuje tak sílu a funkci lidského organismu a celkové imunity.

Útěk do reality

Vdovec se čtyřmi dětmi hledal cestu, jak najít v životě klid a rovnováhu. Praktikoval jógu a studoval filosofii, ale stále nenacházel to, co hledal. Až jednoho dne seděl na lavičce v mrazu, před sebou viděl lehce zamrzlou hladinu jezera, a tak se rozhodl do ní ponořit.

Šílenou bolest mrazu v ledové vodě překonal soustředěným dýcháním a konečně dosáhl toho, co hledal. Jeho mysl byla prázdná a když vylezl ven z vody, byl zrelaxovaný jako nikdy v životě. Druhý den vše zopakoval a začal tak formulovat metodu, která nese jeho jméno.

Ovládání nervového systému

Wim Hof přišel s tím, že dýcháním a otužováním lze ovlivnit autonomní nervový systém, a tím kontrolovat procesy ve svém těle. Díky tomu se stal častým předmětem výzkumů na univerzitách, protože se mu tento dosud neuvěřitelný způsob práce s tělem dařil.

Překonával lidské schopnosti, ležel hodiny nahý na ledové ploše, byl schopen běžet v poušti bez vody, vyjít téměř nahý na Kilimanjaro a naboso uběhl půlmaraton za polárním kruhem. Wim Hof umí překonávat šílené teplotní extrémy právě díky tomu, že vůlí mění fyziognomii svého těla. Průměrný člověk by jeho kousky pravděpodobně nepřežil. Umí tak zvýšit svojí tělesnou teplotu dýcháním, meditací a cvičením až o šest stupňů.

