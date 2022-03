Herečka Benešová zasadila synovi pořádnou ránu pod pás. A ještě se tím pochlubila

Herečka na svém instagramovém profilu nelítostně sdílela fotku pokoje jejího syna, který vypadá jako po výbuchu. Na zemi je možné vidět pohozené ponožky, ubrousky a obaly od jídla, pod kterými se schovávají školní sešity.

Zbytek nepořádku je, zdá se, schovaný pod rozkládací postelí, která podle snímku slouží také jako jídelní stůl. Na okraji postele totiž leží brambůrky, hrneček od čaje a plechovka.

Lucie si dokonce v popisku příspěvku i povedeně zavtipkovala: „Jít do pokoje teenagera je jako jít nakupovat do Ikei. Jdeš se jenom podívat a odcházíš se šesti talíři, třemi skleničkami, miskou a příborem. Je to tak, dnes ráno jsem si to vyzkoušela v praxi,“ napsala.

V komentářích ji její herecká kolegyně Jana Bernášková varovala, že se to synkovi asi líbit nebude: „Ten tě zabije. U nás to vypadá stejně,“ okomentovala snímek.

„To je malá pomstička a podpásovečka ode mě synkovi,“ odpověděla Lucie Benešová, která má zjevně pro strach uděláno a zastrašit se nenechá.

Pod fotkou se objevily i komentáře žen, kterým se ulevilo, že v tom nejsou samy.

„Děkuji, bála jsem se, že jsem udělala nějakou strašně velkou chybu ve výchově,“ ocenila sledující upřímnost herečky.

„Přesně jako bych viděla pokoj u nás. Říkala jsem si, že holka nebude takový bordelář, ale zatím zjišťuji, že jsem se šeredně sekla. Když začně v kuchyni docházet nádobí, vím, kde ho hledat,“ svěřila se jedna z fanynek.

