Jak levně a lehce vyčistit koupelnu a kuchyň?

K tomu, aby vaše kuchyň a koupelna zářily čistotou, nepotřebujete žádné drahé přípravky určené speciálně na úklid koupelny či vany a umyvadla. Tento typ úklidu zvládnete s jednou jedinou levnou ingrediencí, kterou navíc už nejspíše máte doma. Řeč je o jedlé sodě.

Tato přírodní alternativa k silným chemickým produktům je navíc mnohem šetrnější k vaší kůži i vašemu zdraví.

To samé platí dokonce i o všech členech vaší domácnosti včetně domácích mazlíčků. Úklid pomocí jedlé sody může také ušetřit některé druhy povrchů od poničení.

Nepříjemné pachy

Jedlá soda má podle expertů v domácnosti hned několik využití, mít ji tedy neustále ve spíži se jistě vyplatí.

Jednou z jejích úžasných vlastností je i fakt, že umí velmi účinně pohlcovat pachy v okolí. Velmi jednoduše tak můžete pomocí jedlé sody odstranit zápach z ledničky.

Stačí ji do chladničky umístit nasypanou v malých miskách a máte po problému. Skvěle funguje, i pokud malé množství jedlé sody nasypete do kuchyňského koše, skvěle tak pohltí veškeré pachy, které by se z něj mohly linout do místnosti.

Odolné skvrny

Tento bílý prášek si ale poradí i s těmi nejodolnějšími skvrnami, na které může být i celá řada speciálních produktů z drogerie krátká.

Stačí jedlou sodu smíchat z obyčejným octem v takovém poměru, aby směs utvořila konzistenci pasty, a máte vyhráno.

Koupelna

V koupelně vám jedlá soda pomůže zejména s odstraněním odolných skvrn na vaně či umyvadle. Stačí na ně sodu nasypat, nechat ji chvilku působit a poté začít odstraňovat skvrny pomocí prášku a navlhčené houbičky.

Těžko byste hledali lepší úklidový produkt.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Jarní detox: Jak na něj a proč je tak důležitý?