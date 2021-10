Martin Kocián končí s drogami, přinutil ho k tomu otřesný zážitek na louce

Ke slávě se zkrátka dostal jako příliš mladý a nově nabyté bohatství nezvládl. V roce 1995 založil s Alešem Lehkým skupinu Lunetic, poté společně potkali tanečníky Vaška Jelínka a Davida Skacha, kteří se k nim později přidali.

V roce 1998 je na přední místa hudebních žebříčků vystřelila píseň Máma, která jim zařídila jejich místo na výsluní, kde si Kocián ale moc dlouho nepobyl.

Zanedlouho ho srazila na kolena jeho závislost na previtinu a řada skandálů, která po ní následovala. Drogy a jeho chování pod vliven poté zapříčinilo i rozpad kapely.

Závislost na pervitinu

Zpěvák se ale pervitinu nevzdal, závislým zůstal přes 20 let. To si ale vybralo svou daň na jeho zdravotním stavu. Jeho divoká minulost ho dohnala a on poprvé zažil děsivé následky dlouhodobého užívání tvrdých drog.

Toxická psychóza - stav, který vzniká po zneužívání psychotropních látek. Je velmi podobná schizofrenii a může vyvolat paranoiu i vidiny.

Minulý rok měl prý poprvé toxickou psychózu, což je u narkomanů stav deliria. Dochází při ní ke změně chování, vnímání a k vidinám.

Běhal nahý na Hájích

Předávkoval se tehdy pervitinem na louce v Praze na Hájích a začal si myslet, že je v mraveništi, proto si sundal šaty a začal pobíhat kolem.

Za půl hodiny prý ale vidiny pominuly a on musel potupně nahý prosit kolemjdoucího, aby mu půjčil telefon. Zavolal si sanitku a skončil v nemocnici v Krči.

Druhý den mu prý dali oblečení a pantofle a propustili ho, Kocián měl ale jiné plány. Zabarikádoval se na záchodě a zatkla ho zásahovka, tentokrát už ale skončil v Bohnicích.

To už na něj bylo moc a rozhodl se tak s drogami skoncovat.

„Byl jsem hodně blízko toho, abych se předávkoval. byl to jeden z impulzů, abych byl už čtyři měsíce čistý,“ prozradil Martin Kocián pro extra.cz

Celebrity a závislost

Zdaleka ale není jediným, kdo se s podobnou situací potýkal. Závislost na tvrdých drogách překonaly mimo jiné i Bára Basiková, Tereza Pergnerová a Dara Rolins.

