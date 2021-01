Miloš Kopecký byl záletník i bohém. Geniální herec celý život trpěl vážnou nemocí i depresemi

Miloš Kopecký se narodil 22. srpna 1922 v Praze. Jeho maminkou byla Marta Kopecká, rozená Grimmová, která byla modelkou a vyučenou kloboučnicí. Marta byla židovského původu, a proto byla uvězněna v koncentračním táboře v Osvětimi, kde bohužel také zemřela. Milošův otec - Vladimír Kopecký - byl obchodníkem, jenž vlastnil kožešnictví nedaleko Václavského náměstí.

Ve dvaadvaceti letech do pracovního tábora

Sám Miloš Kopecký byl kvůli svému napůl židovskému původu ve dvaadvaceti letech uvězněn do nacistického pracovního tábora v Bystřici na Benešovsku, kde byl až do konce války. Během války také došlo k rozvodu Milošových rodičů na žádost jeho otce, protože to byla jediná cesta, jak uchovat jeho živnost.

Ve své knize později Miloš Kopecký napsal, že tím otec podepsal matce ortel smrti, protože kdyby byla vdaná, dostala by se nejspíš do tábora v Terezíně, kde by měla šanci přežít. Tato událost se nesmazatelně vryla do Milošovy psychiky a pravděpodobně stála u zrodu jeho psychické nemoci.

Miloše Kopeckého jsme vídali a vídáme ve spoustě filmů. A nejčastěji se v nich objevoval s Rudolfem Hrušínským, Miroslavem Horníčkem nebo Vlastimilem Brodským.

Maniodepresivní psychóza

Tato nemoc bohužel není až tak vzácná. Říká se jí také bipolární afektivní porucha a střídají se při ní období depresí s obdobími tzv. klidu. Období deprese ale může klidně trvat až osm měsíců. Lékaři říkají, že nejpravděpodobnějšími příčinami této nemoci jsou dědičnost a deprese. A Miloš Kopecký měl oboje.

Celý život se s nemocí statečně pral, až do roku 1995. Tehdy dostal roli v seriálu Hospoda, bohužel ale tento seriál kvůli stavům zmatenosti již nemohl plně natočit a byl následně hospitalizován v psychiatrické léčebně v Bohnicích, kde 16. února 1996 také zemřel.

Milovník žen a narození dětí

Miloš Kopecký se nikdy netajil tím, že miluje ženy. A miloval jich spoustu... a také se vůbec nestyděl se o tom svěřovat, dokonce i vlastním zákonným manželkám. Tou první se stala v roce 1945 populární herečka Stella Zázvorková. Manželství sice dlouho nevydrželo, narodila se během něho ale dcera Jana Kateřina. Poté se Miloš oženil podruhé s řidičkou tramvaje Kateřinou Soukupovou. Třetí manželkou se pak stala tanečnice Jana Lichtenbergová, se kterou se vzali po chvilkové známosti. Stejnou dobu trvání však mělo i jejich manželství.

Za své herecké počiny byl pan Kopecký také vyznamenán. V roce 1979 byl jmenován zasloužilým umělcem a v roce 1985 pak umělcem národním.

Po těchto, a nejen těchto, zkušenostech s ženami se pan Kopecký teprve usadil. Tajně si v roce 1966 v Křemži v jižních Čechách vzal paní Janu Křečkovou. Toto manželství vydrželo až do jeho smrti. Miloš Kopecký měl za svůj život i spoustu milenek, mimo jiné třeba režisérku Věru Chytilovou.

"Odstrčené" dítě si vzalo život

Jak je již zmíněno, Miloš Kopecký měl z prvního manželství dceru Janu Kateřinu. Ta však neměla snadné dětství, už kvůli otcovým záletům se cítila odstrčená a bohužel vše vygradovalo v jejích 15 letech, kdy spáchala sebevraždu.

Ani druhá dcera Barbora, která se narodila z manželství s paní Janou Křečkovou, neměla život jednoduchý. Všichni si z ní utahovali, a tak velmi často tajila, že je dcerou Miloše Kopeckého. Tomu se to ale velmi rychle doneslo a vyčetl jí, že se za něj stydí. Navíc v něm zůstávala bolest ze ztráty první dcery.

Barbora se následně snažila zpřetrhat pouta se slavnou rodinou, a tak se brzy vdala a odstěhovala. Bohužel ji ale začas dostihlo něco, co jí zkrátka osud nadělil do vínku. Zděděná maniodepresivní psychóza. Naštěstí se ale začala včas léčit na psychiatrii, kde jí pomohli, a dnes žije vcelku spokojený život.

KAM DÁL: Král ženských srdcí i filmu Rudolf Hrušínský: Na poslední natáčení ho vozili z nemocnice, věděl, že umírá.