Největší podvod, který vyšel do puntíku. Prodej Karlštejnu nikdo nepřekonal

Podvod střídal podvod. Takový byl život Harryho Jelínka. Muže, který údajně prodal hrad Karlštejn a kolaboroval s nacisty. Co je na legendárním podvodníkovi z Vlašimi pravda a co fikce?

Hrad Karlštejn je klenot schovaný v kopcích nad řekou Berounkou. Státní majetek s nevyčíslitelnou hodnotou a hlubokou historií je přece zcela nemožné prodat. To by nebyl Harry Jelínek, aby se o to nepokusil.

Podvodníček z Vlašimi

Syn vlašimského lékaře byl na přání otce studentem medicíny. Rodina se díky dobrému postavení postarala o výbornou znalost cizích jazyků, a tak Harry Jelínek mluvil od dětství velmi dobře anglicky a francouzsky. Být skvělým podvodníkem neznamená, že člověk musí být automaticky výborným studentem. Studium medicíny nedokončil, ale dál předstíral, že se nic nestalo. Rodina posílala nadále peníze a Harry si žil na vysoké noze. Jeho lež brzy vyplavala na povrch a syn lékaře se o sebe musel postarat sám.

Jelínkovi se údajně podařilo prodat celou tramvajovou linku naivnímu Američanovi za 4 000 dolarů.

Podvod za podvodem

K slavnému kousku s Karlštejnem ho údajně inspiroval Jiří Kristián Lobkowitz. Harry Jelínek se totiž stal místo doktorem úspěšným motocyklovým závodníkem a k tomuto oboru měl Lobkowitz velmi blízko. Prodat Karlštejn páru zámožných Američanů Jelínka napadlo během společného setkání s Lobkowitzem. Návštěvníci ze vzdálených Spojených států se v Československu rozhlíželi po nějaké staré šlechtické usedlosti a Lobkowitz Jelínka páru představil jako zámožného pokračovatele slavného rodu, který vlastní Karlštejn. Z vtipu se stal reálný podvod.

Jak prodat Karlštejn

Jelínek pozval pár z Ameriky na Karlštejn. Podplatil kastelána a namluvil mu, že se zde chystají natáčet velkolepý film. Při prohlídce se mu tedy povedlo uzavřít celý hrad a aby Karlštejn vypadal jako jeho vlastní, najal několik herců z divadla, kteří v kostýmech předstírali, že celé panství patří jemu. Plán vyšel a od zámožného páru se mu podařilo získat zálohu 30 tisíc dolarů. Manželé ho už nikdy neviděli.

Existuje však ještě jedna verze, která pracuje s daleko šílenějším scénářem. Několik týdnů po podvodu se všichni náhodou setkali v chorvatském Splitu. Během tohoto setkání jim prý prodal vypůjčenou jachtu za 10 tisíc dolarů. Když se její pravý majitel dožadoval vrácení své jachty, manželé teprve v tuto chvíli začali pátrat, kdo vlastně Harry Jelínek je. Díky tomu také zjistili, že Karlštejn je státní majetek a oni se stali oběťmi podvodu. Kvůli obrovskému ponížení a neuvěřitelné naivitě celý čin ani nenahlásili na policii. Harry Jelínek tak úspěšně podváděl dál.

Kolaborace s nacisty

Harry Jelínek si před válkou vzal dceru nakladatele Františka Bačkovského Ludmilu. V jejich Evropském vydavatelství se stal společníkem. Jelínek se tak postaral o mnoho nelichotivé antisemitistické a nacistické literatury, kterou před a během války beztrestně vydávali. K tomu se připojil časopis Znova, kde byl Jelínek šéfredaktorem. Sám stál za několika texty, kterými kritizoval Edvarda Beneše a Ferdinanda Peroutku. Před koncem války utekl do Bavorska a údajně dožil v Itálii, kde zemřel v roce 1986.

