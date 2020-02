Jiřina Jirásková excelovala v divadle i ve filmu. Zemřela bezdětná a její vztahy s muži byly komplikované

Jiřina Jirásková se narodila 17. února 1931 v Praze. K herectví od dětství neměla daleko, a to už díky svému otci, který se velmi intenzivně věnoval ochotnickému divadlu. Přesto to zprvu vypadalo, že se budoucí obletovaná herečka vydá docela jinou cestou, když nastoupila “k Voršilkám”, tedy na kutnohorské klášterní gymnázium Voršilek. Podle svých slov dokonce určitou dobu přemýšlela o svém životě v církvi, později ale tyto úvahy odvanul čas. Matka představená v ní totiž objevila její herecké vlohy, a tak se na její radu vydala Jiřina Jirásková nejprve na státní konzervatoř a potom na DAMU. Do hereckého umění ji tak zasvěcovali ti nejlepší - Karel Höger, Ladislav Pešek a další…

Přes šedesát let v jednom divadle

Po studiu se mladá Jiřina Jirásková vydala nejprve do Hradce Králové, ale již po roce se vrátila do Prahy, aby zde neskutečných jedenašedesát let vystupovala na scéně Divadla na Vinohradech, kde ji mohli diváci vidět například v inscenacích Caesar a Kleopatra, Revizor, Ať žije královna, Mnoho povyku pro nic, Život a dílo skladatele Foltýna, Brouk v hlavě a v mnoha a mnoha dalších představení. Vždyť na to měla již zmiňovaných 61 let! Tady ostatně po deset let působila také jako ředitelka. Pro divadlo to ale podle mínění mnohých herců nebylo nejšťastnější období.

Komedie i dramata

Jiřina Jirásková se ale samozřejmě věnovala také filmu, i když v menší míře, než bychom možná mohli čekat. Značná část jejích filmových rolí pak byla postavena do komediální roviny - stejně jako například nezapomenutelná Marcela ve filmu Světáci režiséra Zdeňka Podskalského. Stejně tak se ale se ctí chopila i rolí charakterních, “babi” ve snímku Sestřičky nebo Jiřiny Venclovské v dramatu Fany, kde se setkala s Jiřinou Bohdalovou v roli psychicky zaostalé sestry. Virtuozita, s jakou obě (i mnoho dalších) role ztvárnila, jí přinesla nejen obdiv a přízeň diváků, ale i mnohá ocenění.

Za svůj život posbírala mnohá ocenění. 1966 Vyznamenání Za vynikající práci

1988 titul zasloužilá umělkyně

1999 Cena Thálie

2000 Zlatá evropská plaketa

2006 Medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění

2006 Cena za přínos české komedii

2008 uvedena do Dvorany slávy v televizní anketě TýTý 2008

Osobní život byl složitější

Herecký život Jiřiny Jiráskové byl z většiny plný úspěchů. Jeho soukromá stránka ale s sebou nesla mnohé problémy. Jednoduché neměla ani vztahy s muži, i když si na jejich nezájem rozhodně nemohla stěžovat.

Uprchl jí ženich, kterého stejně nemilovala

Velkou láskou Jiřiny Jiráskové byl Vlastimil Brodský. Dokonce již plánovali svatbu, ale jak se někdy stane, osud se rozhodl jinak. Jiřina Jirásková tu situaci s odstupem času hodnotila jako štěstí, v okamžiku, kdy se ale její ženich na poslední chvíli z manželství vymluvil, jí do smíchu nebylo. Jejich manželství by ale stejně asi dlouho nefungovalo. Sama Jirásková později přiznala, že Vlastimila Brodského vlastně ani nemilovala tak, jak si představuje skutečnou lásku. On byl navíc zamilován také do své pozdější ženy Boženy Křepelkové, s níž se po čase také oženil (a poté rozvedl).

Jediné manželství vydrželo krátce

Další vztah na sebe nenechal dlouho čekat - a tentokrát se opravdová láska Jiřiny Jiráskové a herce Jiřího Pleskota skutečně dostala až k oltáři. Ale ani ten neměl trvat věčně, hovoří se o tom, že zkrachoval právě vinou Jiřiny Jiráskové, která se zamilovala do Jiřího Valy. Ani on ale nebyl tak docela volný, o čemž věděla své zase Jiřina Švorcová. Zkrátka - vztahy nejsou nikdy jednoduché… Ostatně sama Jiřina Jirásková svoje pochybení později v rozhovorech otevřeně přiznala a netajila se tím, že ji rozpad manželství skutečně mrzel.

Skutečné zázemí

Dlouhodobý vztah a skutečné zázemí našla herečka až u třetího partnera, režiséra Zdeňka Podskalského. Ačkoliv se po minulém vztahu již nevdala, partnerství těchto dvou umělců vydrželo dlouhých 27 let (v letech 1966 až 1993), až do smrti Zdeňka Podskalského. Nebyla to láska na první pohled - oba se znali již mnoho let, ale pak jednou přeskočila pověstná jiskra a oba věděli, že si mají co říct a chtějí svoje životy sdílet. Po smrti svého svého partnera již novou lásku nehledala a po zbytek života žila sama.

Život bez dětí

Jiřina Jirásková nikdy neměla děti, i když se hovoří o tom, že byla několikrát těhotná. Partnerství, z nichž by bývali její potomci vzešli, se ale vždy rozpadlo velmi záhy a herečka se rozhodla k ukončení těhotenství. Tento krok si ale ve vyšším věku velmi vyčítala, hlavně s ohledem na to, že v posledním vztahu se Zdeňkem Podskalským se jí již počít nepodařilo a vztah i celý její život zůstal bezdětný. Smutný byl i její odchod ze života, kdy musela dlouho bojovat s těžkou nemocí.