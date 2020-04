Od smrti krále hororů Alfreda Hitchcocka uplynulo 40 let: Nikdy nezískal Oscara, přesto jeho filmy děsí dodnes

Alfred Hitchcock se narodil 13. srpna 1899 v londýnském Leytonstone a měl další dva sourozence. Už v jeho mládí se začaly rodit napády pro budoucí velkolepé filmy. Jako malý a neposedný kluk byl časo trestán svojí matkou, která ho nutila stát hodiny v nohách její postele. To ho v pozdější době inspirovalo pro stvoření postavy Normana Batese ve filmu Psycho. Úplně jedoduché to v mládí budoucí režísér a producent neměl. V pouhých patnácti letech mu zemřel otec. Po dokončení základní školy vystudoval Alfred školu strojírenství a navigace. Posléze se několik let živil jako bankovní úředník, ale cítil, že ho to táhne jinam. Postupem času si začal přivydělávat jako kreslíř karikatur, a tím se také dostal k filmu.

První film a hrůza z autorit

Již ve svých šestadvaceti letech dostal Alfred Hitchcock šanci režírovat svůj první film Zahrada rozkoše, který se nesetkal s dobrými recenzemi, a kariéra Hitschocka byla ohrožena. O rok později předvedl snímkem Příšerný host, co v něm skutečně je. Film sklidil obrovský úspěch a je považován za první skutečně „Hitchcockovské“ dílo. Krátký příběh, záběry plné napětí, očekávání a děs. To bylo jeho velkým úspěchem. Zároveň neměl rád dlouhé scény vyplňované dialogy.

Alfred Hitchcock se netajil tím, že celý život trpěl nevyslovitelnou hrůzou z jakékoli úřední autority a zároveň k ní měl respekt. To pramenilo hlavně z jeho dětství a trestů, které dostával od svého otce. Běžně musel chodit na jednu z místních policejních stanic, kde ho důstojníci na příkaz otce zavírali za trest na pár minut do cel.

V roce 1926 se oženil se svou asistentkou režie Almou Reville a v roce 1928 se jim narodila dcera Patricia. Alma byla jeho nejbližší člověk, spolupracovník a sama napsala pro svého muže řadu scénářů. V roce 1939 se manželé přestěhovali do Hollywoodu, kde Alfred Hitchcock začal natáčet se skutečnými hvězdami.

V jeho filmech účinkovali Cary Grant, Ingrid Bergman, James Stewart nebo Grace Kelly a za svoji kariéru natočil zhruba 60 filmů. Skutečný životní úspěch se dostavil v 60. letech, kdy natočil filmy Psycho a Ptáci. Alfred Hitchcock byl pětkrát v nominaci na Oscara za nejlepší režii, nikdy však cenu nezískal. Přesto za svůj život získal řadu ocenění, jako dva Zlaté glóby, osm Laurel Awards a také dostal pět ocenění za celoživotní dílo. V roce 1980 v rámci udělování novoročních vyznamenání, obdržel od britské královny Alžběty II. Řád britského impéria.

