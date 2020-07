Ředitel CzechTourism Herget: Turismus je naše ropa, 90 tisíc lidí přijde o práci

Pane řediteli, existuje už dnes opravdu relevantní výpočet, jak velké jsou ztráty finanční, ale také pokud jde o ztrátu zaměstnání a jaký je výhled do budoucna?

Z aktuální analýzy ekonomických dopadů na sektor cestovního ruchu víme, že kvůli pandemii koronaviru přijde česká ekonomika ve srovnání s loňským rokem zhruba o více než sto padesát miliard korun a do státního rozpočtu přiteče přes šedesát miliard korun méně. Bohužel cestovnímu ruchu hrozí i ztráta 92 tisíc pracovních míst. Za normální situace tvoří cestovní ruch významnou část naší ekonomiky (2,9 % HDP), zaměstnává čtvrt miliónu lidí a do veřejných rozpočtů přinese ročně přes 120 miliard korun. Turismus je naše ropa a naším úkolem je mu navrátit dřívější výkonnost.

Žebříček podle zemí (ČNB - jde o příjmy platební bilance dle zemí 2019 v mld. Kč). Německo 35 025,8

Ukrajina 14 791,9

Rusko 14 308,6

Slovensko 12 396,6

USA 7 902,7

Velká Británie 7 087,1

Polsko 6 824,4

Itálie 6 018,8

Čína 4 365,8

Francie 4 143,7

Které regiony jsou nejpostiženější? Asi začneme Prahou, nebo se pletu?

Opatření spojená s koronavirem postihla všechny oblasti cestovního ruchu po celé České republice. Nejmarkantnější je to samozřejmě v destinacích, jejichž nabídka oslovovala především zahraniční turisty. Což je, jak správně říkáte, například Praha. Podle dubnového průzkumu se spotřeba spojená s cestovním ruchem může letos v Praze propadnout až o 64 miliard korun. Mezi další silně postižené oblasti patří západočeský lázeňský trojúhelník a lázně obecně, Jihočeský a Jihomoravský kraj a všechna krajská města, kde kromě turistů, kteří do Česka přijedou na dovolenou chybí i kongresoví hosté.

Kolik peněz přicházelo do turistického a ubytovacího segmentu od zahraničních turistů v "nekoronavirové" době?

V loňském roce se celková spotřeba za služby cestovního ruchu vyšplhala na 300 miliard korun. To jsou peníze, které domácí i zahraniční návštěvníci utratili za ubytování, jídlo, dopravu nebo vstupy do památek, na sportoviště a do kulturních a podobných zařízení. Podle statistik české národní banky u nás největší objem peněz nechají návštěvníci z Německa, Ukrajiny, Ruska a Slovenska.

Pokud tuto tabulku (výše ve sloupci, pozn. red.) doplníme průměrnou útratou na osobu a den z našeho průzkumu Trackingu příjezdového a domácího cestovního ruchu (sběr dat přímo na území ČR, data jsou za rok 2019) vychází průměrné útraty zahraničních turistů, kteří se na našem území ubytují, během pobytu na osobu a den 1298 Kč. Z těchto zemí mají nadprůměrné útraty turisté z USA, Velké Británie, Ruska, Itálie či Francie. Nejnižší na osobu a den mají turisté z Ukrajiny. U turistů ze sousedních zemí (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko) se jedná o průměrné útraty (zaokrouhleno 1190–1340 Kč na osobu a den).

Za co zahraniční turisté nejvíce utráceli, kde je ta ztráta opravdu nejcitelnější?

Nejvíce utráceli za ubytování a stravování. Nejcitelnější ztráty proto nyní pociťují poskytovatelé ubytování, zejména hotely vyšších tříd.

Kolik peněz přicházelo od Čechů?

Český turista utratil na osobu a den v roce 2019 v průměru 888 Kč na osobu a den.

Jaká byla průměrná délka pobytu zahraničních turistů v České republice a jaké národnosti byly v tomto ohledu na špici?

Podle dat Českého statistického úřadu byla v roce 2019 průměrná doba pobytu zahraničních hostů 3,5 dne. Nejdelší dobu tráví v Česku návštěvníci ze Saudské Arábie 5,74 dne; Ruska 5,16 dne (kde jde především o lázeňskou klientelu), a Izraele 4,69 dne.

Snaží se podle vás stát dostatečně podporovat český turistický průmysl? Jsou dosavadní opatření tím, co ho může pomoci zachránit?

Kromě plošných vládních opatření, která se zaměřují na ochranu zaměstnanosti a finanční stabilitu podnikatelských subjektů, připravila vláda několik konkrétních kroků i pro sektor cestovního ruchu. Je to např. snížení DPH nebo projekty Covid – Lázně a Covid – Ubytování. Ty určitě výrazně pomohou podnikatelům v cestovním ruchu, aby úspěšně přežili krizi způsobenou epidemií koronaviru. Úkolem CzechTourism je co nejrychleji nastartovat poptávku. A to jak tu domácí, tak i zahraniční. Důležitá budou také preventivní opatření, kterými budou hotely, restaurace i ostatní podnikatelé v turismu chránit zdraví svých hostů a zaměstnanců.

Ministerstvo pro místní rozvoj utratí v médiích 2 miliardy za reklamu na dovolené v Česku. Otázky vyvolávají částky pro mediální domy vlastněné miliardáři jako je Petr Kellner či Andrej Babiš a další. Kam tedy peníze půjdou (v milionech Kč)?

Nova Group - 350

Prima Group - 301

Barrandov Group - 31

Óčko Group - 7

ČT - 7

Tisk - 400

On-line média - 400

Rozhlas (včetně soukromých stanic) - 350

Venkovní reklama - 150

Další otázkou je, proč se kampaň plánuje v polovině prázdnin v době, kdy je stejně většina Čechů rozhodnuta zůstat doma, protože se do zahraničí bojí. A do třetice - nejde náhodou jen o zástěrku, jak skrýt podporu médií za údajnou pomoc cestovnímu ruchu? Když to nevyšlo napřímo od Ministerstva kultury, toto je jistě cesta.

Jakou podporu si Czech Tourism připravil pro dovolenou v České republice?

Podle posledního průzkumu, který jsme si nechali zpracovat, plánuje letošní letní dovolenou strávit v České republice 79 % Čechů, na kratší výlet se jich chystá vyrazit dokonce 89 %. Zájem Čechů o poznávání a cestování po České republice podporuje CzechTourism standardně skrze cestovatelský portál kudyznudy.cz. Letos se díky koronaviru přidala i kampaň na podporu domácího cestovního ruchu #světovéČesko, do které se mohou zapojit regiony, profesní asociace i podnikatelé. Ta má za cíl představit méně navštěvovaná místa a prodloužit turistickou sezónu.

Co má být cílem projektu, který zmiňujete?

Do konceptu #světovéČesko spadá kromě inzerce a spotové kampaně se známými osobnostmi, dramaturgická spolupráce na televizních pořadech s cestovatelskou tématikou či partnerství na letních promo akcích s Českými drahami či T-Mobilem. Během prázdnin bude agentura propagovat především méně navštěvovaná a neobjevená místa v Česku, oblíbené turistické destinace naopak zviditelní v září a říjnu, aby jim pomohla prodloužit sezónu. Speciální pozornost bude věnována také krajským městům, protože těch se úbytek zahraničních turistů dotýká nejvíce. Rozpočet kampaně je dvacet milionu korun.

Je teoreticky možné, aby zahraniční klientelu nahradili domácí návštěvníci? Nebo to je sci-fi?

Jen čeští hosté nepřinesou do ekonomiky takové prostředky, aby nahradili turisty za zahraničí. Pro nastartování turismu v regionech jsou klíčoví hosté ze sousedních zemí. Návštěvníkům z Německa patří první místo jak v počtu a přenocování, tak ve výši celkových výdajů (utratí u nás ročně přes 35 miliard korun), které u nás během dovolené utratí. Navíc do Česka přijíždějí opakovaně a navštěvují všechny regiony. V Německu proto posilujeme komunikaci v tradičně nejsilnějších sousedních spolkových zemích Sasku a Bavorsku. Právě jejich obyvatelé tvoří 65 % německých turistů v České republice. Konkrétně proběhne kampaň propagující lázeňství a wellness, která představí Česko jako ideální destinaci k relaxaci a ozdravným pobytům. Lákat budeme Němce například i na golf.

Jak bude vypadat vaše letošní dovolená?

Máme "obytňák" a proto s rodinou jezdíme ven do přírody skoro každý víkend. Už jsme navštívili České Švýcarsko, kde jsme si odskočili do Děčína na nádhernou feratu s výhledem na zámek, byli jsme na západě Čech, konkrétně v klášteře Teplá a v Mariánkách a také v Krumlově, kde jsme nakombinovali koncert v synagoze s vodáctvím. S manželkou se chystáme bez dětí na prodloužený víkend do Brna a pak ještě poslední týden o prázdninách chceme projet Moravu. Chceme stihnout Jeseníky, skanzen v Rožnově, ale i Zlín.

