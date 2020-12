Romain Grosjean: Mám rád barbecue, ale tohle bylo moc

Přesto, že se Romain Grosjean chtěl vrátit do kokpitu co nejdříve, podle šéfa stáje Haas Günthera Steinera bude nejlepší, když jeden podnik vynechá. „Potřebuje si oddechnout. Naše volba rychle padla na Pietra Fittipaldiho, který s týmem už dva roky pracuje jako testovací a rezervní jezdec.“

Velká šance pro Fittipaldiho

Pro čtyřiadvacetiletého jezdce a vnuka dvojnásobného šampiona F1 Emersona Fittipaldiho je to ideální příležitost jak potvrdit svůj nesporný talent. „A také odměna za trpělivost,“ doplnil Steiner s tím, že ho čeká velmi náročná zkouška. Přesto mu tým věří. Fittipaldi však nebude mít dokonalou startovní pozici. Se současným monopostem Haas se totiž ještě živě neseznámil, zná ho pouze ze simulátoru.

Přesto samozřejmě není žádným vystrašeným zelenáčem, má toho za sebou už poměrně hodně. V roce 2017 právě v Bahrajnu, kde nyní usedne do monopostu F1, korunoval svoji úžasnou sezónu v barvách Lotusu českého týmu Charouz Racing v šampionátu Formula V8 3.5. Slavil zde mistrovský titul, když celkem v sezóně dokázal vyhrát hned čtrnáct závodů.

Grosjean miluje Prahu

Poslední podnik letošní sezóny F1 v Abú Dhabí by se pak mělo vše vrátit do starých kolejí a do kokpitu by měl (možná naposledy v kariéře F1) usednout Grosjeana. Ten si sice přál jet už o nadcházejícím víkendu, proti však byli i lékaři.

„Cítím se dobře. Ale pravda je, že i když mám rád barbecue, tak tohle grilování bylo moc i na mě,“ dělal si z nehody, ze které fanouškům ještě dnes naskakuje husí kůže legraci pilot, který moc rád létá do Prahy. Ovšem i na tomto je vidět, že jezdci F1 jsou opravdu drsní chlapy.

