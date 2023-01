S matkami se nechtěla bavit jen o plenách, ale i o podnikání

Martina při rodičovské zjistila, že má spoustu nápadů na podnikání, ale chybí jí platforma, kde by myšlenky rozvíjela – ideálně s dalšími matkami.

„Ženské magazíny psaly jen o celebritách. Ne o reálných ženách, které šly za svým snem a vybudovaly úspěšné podniky. Sledovala jsem tou dobou spoustu úspěšných podnikatelů a všichni z nich opakovali: aby podnikatel mohl růst, potřebuje mít podporu lidí se stejnými cíli,“ vysvětluje, kde se vzala myšlenka vytvořit vlastní projekt.

Rozjela proto magazín cílený na ženy, plný podnikatelský rad a inspirativních příběhů. Projekt přesunula i do offline světa a začala pořádat workshopy a vzdělávací akce. „Nejčastěji chodí na naše akce podnikatelky s malým nebo středním byznysem, případně ambiciózní ženy, které neví, jak začít,“ říká Martina.

Z myšlenky se stalo podnikání

Podařilo se jí, co původně zamýšlela. Sebe i ostatní matky přesunula od přebalování také k rozvíjení nápadů. A dnes je pro ni projekt úspěšným byznysem – příjmy má z akcí i reklam. „Na web přijde zhruba 150 000 čtenářů měsíčně a o reklamní partnery díkybohu nouzi nemáme,“ říká.

Martině a jejímu týmu usnadňují podnikání chytré nástroje. Například faktury vystavuje ve fakturačním programu iDoklad.

Podnikatelka vzpomíná, že faktury ze začátku vůbec nechtěla řešit a nechávala je na zbytku týmu. S chytrým fakturačním programem se to ale změnilo. „Zjistila jsem, že je mnohem rychlejší, když si fakturu za 30 sekund sama vystavím v iDokladu, než kdybych to měla předávat kolegyni a čekat, až to udělá. Papírování je tak jednoduché, že mě začalo doslova bavit,“ směje se Martina.

Zkuste si, jak se vystavuje faktura online zdarma i vy. S iDokladem ji máte naťukanou za pár sekund, klidně cestou ze schůzky. Program navíc propojíte s bankou, e-shopem a ulehčí práci i vaší účetní.