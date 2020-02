Šéf Formule 2 Bruno Michel: Když je jezdec houževnatý sobec, dotáhne to daleko

Bruno, dnes už jste ve světě formule zkušeným matadorem, jak ale vzpomínáte na své začátky s francouzským týmem F1 Equipe Ligier?

Pamatuji si to velmi dobře. Ale je pravda, že už nějaký čas uběhl, začínal jsem tam v roce 1993. Bylo to však úžasná zkušenost i proto, že šlo vlastně o můj první kontakt s velkým světem závodů. Jak se říká, hodili mě do vody a já musel plavat. Zažili jsme těžké, ale i radostné chvíle, jako například vítězství Oliviera Panise v Monaku v roce 1966. Po této sezoně tým koupil Alain Prost a stáj se přejmenovala na Prost Grand Prix.

V roce 2005 jste s Flaviem Briatorem vytvořili šampionát GP2, což je dnešní F2, a nahradili tak upadající seriál F3000. Udělal byste tenkrát něco jinak, když se na své kroky díváte s odstupem času?

Myslím, že si všechno dohromady skvěle sedlo a z GP2 se stal velmi úspěšný šampionát, který trval až do roku 2018. Dnešní F2 je plná skvělých jezdců, bylo to tak už tenkrát. Koncept byl od začátku dobrý, založený na výkonu vozů i na kvalitní show. Připravovali jsme mladé jezdce na vstup do F1. To byla naše myšlenka a je to také základ současné Formule 2. Je jasné, že vždycky můžete dělat věci lépe. Měli jsme například ekonomické problémy, které se ovšem podařilo překonat. Podívejte se jen na to, kolik pilotů loni přešlo z F2 do F1. Rok 2020 přitom také vypadá velmi slibně. Takže myslím, že bych se i teď držel stejných principů jako tenkrát.

Pracoval jste s řadou dnes slavných jezdců. Namátkou Rosberg, Hamilton, Webber, Norris, Leclerc či Russel. Věděl jste u všech hned na začátku, že mají na to uspět ve Formuli 1?

Ano, jsou určité náznaky, které můžete vidět u mladých jezdců. Jedním z nich je, že jezdec jako nováček vyhraje šampionát. Tento ukazatel nikdy nelže, víte, že máte co do činění s opravdu velkým talentem. Nejprve to byl Rosberg, po něm Hamilton, následoval Hülkunberg, i když ten se ve Formuli 1 úplně prosadit nedokázal. Pak přišel Charles Leclerc, který byl absolutně fantastický. Další je Russel, ten nebyl v jednoduché situaci, ale přesto věřím, že má před sebou fantastickou kariéru. Ale je mnoho dalších jezdců, kteří od náš přešli do F1, už jste zmínil Norrise a Webbera. Všichni měli obrovskou kvalitu, několik z nich bylo opravdu vynikajících.

Bruno Michel

- ve světě formule se pohybuje úctyhodných 26 let

- začínal ve francouzském týmu F1 Equipe Ligier

- v roce 2005 vytvořil s Flaviem Briatorem šampionát GP2 (dnes FIA Formula 2)

- jeho syn žije a podniká v Praze

Sezona 2019 byla kvůli smrti Anthoine Huberta tragická. Důvodem k radosti je naopak zázračné uzdravování JM Correy. Je podle vás ale ještě vůbec možné zlepšit bezpečnost formulí? Ať je to F1 nebo F2 či F3…

Je to lekce, ze které bychom se měli poučit. Už jsem publikoval závěry z vyšetřování, ze kterých jasně vyplývá, že šlo o slet jednotlivých nešťastných událostí, které vedly k obrovské tragédii. Jak zmiňujete, je zázrak, že se Correa neuvěřitelně rychle uzdravuje. Měli bychom však udělat nějaké změny v bezpečnosti a je to věc, kterou s FIA velmi komunikujeme a na které spolupracujeme. Na vozy F2 přidáme další bezpečnostní prvky a budeme v tom i nadále pokračovat.

Jaká je vlastně práce s mladými jezdci? Jsou to dravci, kteří jdou "přes mrtvoly", nebo v sobě už mají pokoru, respekt a touhu učit se?

Toto je velmi dobrá otázka, protože na ni není odpověď. Záleží na každém jednotlivci. Každý má odlišnou osobnost. Samozřejmě tu byli a jsou závodníci, kteří jsou houževnatí, ambiciózní a sobečtí, což je pro jezdce plus. Někteří z nich jsou milejší, politicky korektní a trošku jiní. Což ale neznamená, že se tak chovají i na trati. Obecně je zajímavé sledovat chování pilotů mimo okruh. Ale ano, řekl bych, že v porovnání s jezdci před dvaceti nebo pětadvaceti lety se s nimi lépe spolupracuje. Lépe vycházejí s médii, se sponzory a okolním světem.

Jaká bude podle vás letošní sezona Formule 2, co od ní očekávat?

Bude velmi zajímavá. Dva roky zpět to byla sezona nováčků. Byl jsme ohromeni, jak jeli Russel a Norris. Zakončili šampionát prvním a druhým místem, neskutečné. Minulý rok byl sezonou více zkušených „hráčů“. Když se podíváte na výsledky, de Vries vyhrál, za ním skončil Latifi, takže ostřílení borci. Abych se ale vrátil k nadcházející sezoně, zajímavá bude hned z několika důvodů. Za prvé máme sedm nováčků, kteří přicházejí z Formule 3, někteří z nich jsou očividně velmi dobří. Bude zajímavé sledovat, jak si povedou v soubojích s ostřílenými mazáky F2. Ale největším očekáváním jsou pro mě naprosto odlišná auta. Pojedeme na pneumatikách Pirelli, vozy se budou chovat odlišně než v přechozích letech.

Přesně tak, monoposty F2 "obují" 18palcové pneumatiky Pirelli, což je novinka, která od roku 2021 čeká i F1. Co to znamená, změní se nějak závodění?

/smích/ Hlavně to znamená, že děláme věci dříve než F1. Ale vážně, je to pro všechny dobrá příležitost se ukázat. Máme za sebou hodně testů a zkoušek, abychom se ujistili, že nové pneumatiky budou na monopostech opravdu sedět a že se změní jen málo věcí. I kvůli nákladům je tedy dobra zpráva, že se to povedlo. Vozy budou o něco těžší, zároveň silnější. Čas jezdce na kolo by měl být zhruba stejný jako v roce 2019. Týmy ale samozřejmě musejí hodně pracovat na tom, aby byly na začátek sezony připravené, protože budou mít k dispozici pouze jedny testy. Bude to těžká práce, ale možná právě proto se mohou více prosadit nováčci. Stojí na stejné startovní čáře jako zkušení jezdci.

V seriálu F2 se letos premiérově představí tým Hitech, který ovšem zářil v loňském šampionátu F3, když skončil druhý za Premou. „Do F2 chce mnoho subjektů. Aktuální situace však dovolila přijmout pouze Hitech. Těšíme se, co předvedou.“

Ve F2 a F3 statuje český team Charouz Racing System. Jak hodnotíte jeho účast?

Byl jsem velmi šťastný, když se Charouz Racing System přidal v roce 2018 k šampionátu F2 a o rok později také do nového mistrovství F3. Jde ale o velmi zkušený tým, který jsme mohli sledovat v jiných seriálech. Mají za sebou pořádný kus práce. V premiérové sezoně F2 dva závody vyhráli, což je perfektní výsledek. Loni také uspěli, když skončili celkově šestí. Ale řekl bych, že to, co se stalo ve Spa, bylo pro Charouzův tým velmi složité. Sledovali jsme, jak se od té doby tým choval stejně jako Correův progres. Uvidíme, co předvedou letos, každopádně jezdce mají silné v obou šampionátech.

Vidíte v České republice potenciální talent, který by to mohl dotáhnout až do F1?

Toto je velmi těžké říci, protože jsem české jezdce dlouho neviděl, pokud jde o F2 a F3. Vím, že Tony Charouz pečuje o mladé české jezdce, aby jim patřila budoucnost. Těším se, že uvidím úspěchy českého týmu v F2 a v F3 a možná někdy i v F1, protože ta možnost existuje. Každopádně do budoucna s týmem Charouze počítáme.

Koho tipujete letošním vítězem F1, F2 a F3, jak mezi týmy, tak jednotlivci?

To je velmi těžké. S ohledem na to, co se minulou sezonu stalo v Mercedesu, je to vážně složité. Ale dobrá, zkusím to. Pro F1 jsou pro mě stále oni favority a mezi jednotlivci Hamilton. I když Ferrari bude zřejmě více konkurence schopné. Formule 2, vážně nevím. Spousta skvělých nováčků z F3 jako Armstrong či Schwartzman, podle mého bude úspěšný také Pedro Piquet. Ale bude to velmi vyrovnané, uspět může téměř kdokoli. A Formule 3? Poslední tři roky jasně dominovala stáj Prema. Sice si nemyslím, že tomu tak bude i letos, ale tady se opravdu neodvažuji tipovat konkrétní jména,

V České republice podniká váš syn, jezdíte za ním do Česka často, jak se vám líbí Praha?

Jednou za čas se sem dostanu, ale moc ne. Prahu ale miluju, je to fantastické město, jedno z nejkrásnějších na světě. Je historické, ale ne tak velké, abych se nemohl sebrat a jít na procházku. Jde to zkrátka město, které si opravdu dokážu užít.