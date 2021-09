Zamilovaný sporťák Vágner zdolal brutální závod. Za den spálil 8 tisíc kalorií. Kdo další propadl extrémním sportům?

Náročného běžeckého závodu, který od Petra Vágnera vyžadoval každý den zdolání tří půlmaratonů, se herec a moderátor televize CNN Prima News zúčastnil již v minulosti. Běhal v klasickém dvoudenním režimu s týmem a kromě sportovního výkonu si užíval především atmosféru populárního extrémního zážitku. Trasa je delší než 360 kilometrů a vede ze Šumavy do Prahy. Letos se Petrovi nepodařilo tým sestavit, a tak se rozhodnul vyrovnat sportovnímu fotografovi Přemku Vidovi, který závod uběhl jako první a jediný sportovec zcela sám v loňském roce.

Podpora od nové lásky

Sport je pro Petra Vágnera životní radostí. Má za sebou několik závodů Spartan race, jeden dokonce v Austrálii, půlmaratony i silniční běhy, vloni zvládnul triatlonový závod. Baví jej i ultimátní sporty a netají se tím, že o výkonu každého jednotlivce rozhoduje z velké části hlava. A právě tu si dokonale vyčistil během šestidenního soustředění pouze na výkon a zdolání 360kilometrové trasy, na které jej doprovázela partnerka Silvie Vlčková. Ta po boku sympatického sportovního moderátora vystřídala jeho manželku Gábinu a bulvár je poprvé načapal loni v prosinci na letišti, kdy oba byli tou dobou ještě v manželstvích se svými bývalými partnery. Jejich vztah ale vydržel i velké životní změny, které oba zamilované čekaly, vzájemně se podporují a právě sport se stal jejich velkým společným koníčkem.

Realitní makléřka Silvie má skvěle vysportované tělo a právě ona Petra namotivovala k tomu, aby dokázal překonat sám sebe i v extrémním závodě. Dopřávalu mu na cestě stoprocentní servis z jejich najatého obytňáku a moderátor jí za to projevil vděčnost a připsal také nemalý podíl na svém úspěchu. „Tohle je ta síla, která mě hnala stále vpřed! Tohle je ten člověk, který mi stále věřil. To je ten člověk, který mi hned na začátku celého ultramaratonu říkal - No jasně, že to dáš! Vůbec o tom nepochybuj! To je moje Silvie Vlčková... Mám tě rád, Laskonko!“ napsal na svůj facebook poděkování své lásce Petr Vágner, který závod opravdu zvládnul, a zveřejnil také tvrdá data ze své šestidenní mise.

Odběhnuto přes 360 km

Nastoupáno 5 938 m

Snězeno při běhu: 24 tyčinek LONG ENERGY SNACK, bochník chleba - z toho víc než půlka se škvarkovou pomozánkou, zbytek s paštikou, 7 kousků Milly

Vypito: cca 30 l vody, 8 l Coca coly a Fofoly

Denně spáleno cca 8 000 kalorií, za šest dnů 48 000!!!

Na to, že výzvu Petr Vágner nezvládne, si dokonce sázeli i jeho známí a kamarádi. A právě to bylo jednou z velkých motivací překonat bolest, únavu, nedostatek energie, nástrahy počasí, přírody i elektroniky, která jej několikrát zradila a donutila ho kvůli chybě v navigaci uběhnout o několik kilometrů více, než bylo dáno oficiální trasou.

Kdo další propadl extrémním závodům?

Do stejného závodu, ale v rámci jednoho týmu, se vydala také naše slavná atletka, dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová. Ta se na trasu vydala i se svým novým přítelem Markem, kterému na facebooku vyjádřila obdiv za zlepšení své fyzické kondice: „Je to šíleně těžké, fyzicky náročné a psychicky vyčerpávající. Ale jsem hrdá na celý náš tým, s jakou grácii jsme to zvládli. Bez keců, s dobrou náladou. Nejvíc pyšná jsem na Tebe @marcus.zuberus. Tvůj pokrok za 8 měsíců je skvělý. A ještě jsi mě zvládl podpořit...“

Závod v bahně, vodě a v extrémních podmínkách Spartan Race zaběhla v minulosti již šestkrát bývalá modelka Klára Medková, manželka fotbalisty Radoslava Kováče. A stejnou zkušenost si prožil i zpěvák Petr Poláček, který se proslavil účastí ve finále SuperStar a účinkováním v pražských muzikálech. Závod absolvoval v roce 2015 a jelikož se věnoval několik let bojovému umění krav maga, byl na velmi nepohodlný sportovní zážitek skvěle připraven. Před čtyřmi roky si vyzkoušela nástrahy 10kilometrového závodu Gladiator Race krásná modelka Lucie Smatanová. Parťákem na trase jí byl životní partner, italský zubař Gabriele.

