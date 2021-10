Taťána Gregor Brzobohatá prý občas vidí budoucnost. Vize bývalé Miss World nahánějí husí kůži

Před 15 lety, tehdy ještě jako Taťána Kuchařová, vyhrála jako jediná Češka prestižní titul Miss World. Stala se tak v roce 2006 jeho 56. vítězkou.

Sama Taťána uznává, že dnes již titul Miss v České republice pomalu, ale jistě ztrácí svůj šmrnc. Tento typ soutěží se podle modelky v dnešní době spíše posouvá směrem do online prostředí a televizní soutěže pomalu ztrácí na popularitě a přicházejí s novými koncepty.

90. léta

V 90. letech to prý ale bylo něco zcela jiného. „Ty devadesátky, to byl takový asi největší peak. Byla to událost. Byla to fakt událost roku. Koukali jsme na to všichni,“ zavzpomínala Taťána na rádiu Espres FM. Byl to zkrátka její dětský den.

Jednoho dne tedy sebrala odvahu a do České Miss se přihlásila. Bylo to prý ale i taktické rozhodnutí. Působila tehdy jako modelka a soutěž krásy byla skvělá příležitost, jak se zviditelnit a prosadit.

Miss World

Na pokračování tuzemské soutěže Miss prý jela s poraženeckým přístupem. To, že si tam „ani neškrtne“ se jí poté prý potvrdilo při pohledu na krásky z Latinské Ameriky, které prý tehdy byly na celou soutěž mnohem lépe připravené i vybavené.

Vše se ale změnilo jednoho večera, kdy Taťána ve snu uviděla předpověď budoucnosti, což se jí prý čas od času stává.

„Měla jsem sen, takovej prorockej, já je občas mívám. Zdálo se mi o tom finále a celý ten večer se pak odehrával přesně podle toho snu. Končilo to tím, že mám tu vítěznou modrou korunu na hlavě,“ popsala Taťána své vize, které se záhy vyplnily.

