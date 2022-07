Už se Eva Burešová lidem přejedla? Vlna kritiky má své vysvětlení, herečka má jen dvě možnosti

Eva Burešová je na svých sociálních sítích velmi opatrná. Fotografie svého syna Nathaniela, kterého má s hudebníkem Michalem Krásným, téměř nesdílí a hned v úvodu svého profilu upozorňuje, ať lidé nekradou Nathánkovy fotky. V jejich příspěvcích se chlapeček objevuje také jen velmi málo. To v některých evokuje myšlenku, že se Eva o syna nestará, což jistě není pravda. Spíše je to tak, že co není na internetu, jako by se pro lidi nedělo.

O slávu se celebrity musí starat samy

Své soukromí je Eva zvyklá chránit, a tak na jejím profilu neuvidíte ani to, co snídala, s kým, jak vypadá její partner Přemek Forejt po ránu nebo jak uklízí svůj domov.Na profilu se objevují příspěvky, kdy něco Eva svým fanouškům vypráví nebo mluví o seriálu, případně tvoří propagaci.

Osobní marketing leží z velké části na těch, kteří působí na sociálních sítích. A je velmi těžké hledat balanc, který bude ještě fanouškům příjemný a zároveň bude chránit osobu daného člověka. Jak správně upozornil portál Krajské listy, doba, kdy se hvězdám o popularitu starali agenti, je téměř pryč. Dnes každý z nich sám dotváří svůj obraz na sociálních sítích a mnoho z těch největších celebrit to zkrátka neumí.

Sociální sítě jsou ale rychlý nástroj konzumace informací a fanoušci věci, které se na nich objevují, vnímají velmi intenzivně.

Kde se vzala Eva Burešová?

Eva dlouho zpívala na muzikálové scéně. Takové popularitě, jakou má dnes, se rozhodně netěšila, byť má božský hlas. O pár let později na sebe upozornila v show Tvoje tvář má známý hlas, ve které o několik řad dál pokračovala jako porotkyně. Právě na pódiu této show oznámila herečka letos své druhé těhotenství s Přemkem Forejtem.

Když se ale Burešová objevila jako sestrička Petra v seriálu Modrý kód, začala se z ní stávat hvězda. Toho si Prima FTV rychle všimla a nasadila Burešovou v hlavní roli do seriálu Slunečná vedle Marka Lambory. Uchvátila půlku národa, a tak televize neváhala a šoupla ji do další hlavní role seriálu v hlavním vysílacím čase. Tím byl seriál ZOO, kde Burešová hraje švadlenku a chůvu Viky Janečkovou. A tady herečka téměř vystřelila se svou popularitou do nebes.

Zná Burešová míru únosnosti?

Herečka je na poli hvězdiček, které o sobě sdělí zkrátka všechno, ještě daleko zpátky. Neuslyšíte ji mluvit o ničem, co do médií nechce pustit, dává si velký pozor na svou prezentaci na sociálních sítích a dá se říct, že jí s tím zřejmě někdo radí. Překvapivě ji zastupuje agentura Brothers, která má na svém webu hned v úvodu obrovskou fotku Přemka Forejta.

Nedá se ale říct, že by svým chováním šla Eva Burešová pozornosti naproti. Tu má, protože se do jejích příběhů, které žije v dobře napsaných seriálech, zamilovaly miliony lidí. A Eva má tak pouze dvě možnosti. Buď překousne se vzrůstající popularitou i vlnu kritiky a vytříská z toho co nejvíc, nebo se stáhne do ústraní a své luxusní pracovní nabídky zcela pohřbí. Sama ale jistě ví, že teď je na vrcholu své kariéry a pokud z něj seskočí, už na něj nikdy nevyleze.

Zdroj: Instagram Evy Burešové

KAM DÁL: Souboj sexy herců ze seriálu ZOO: U kterého mají fanynky šanci a kdo už svou životní lásku našel.