Vánoční královna pohádek letos na Nově: Tři oříšky pro Popelku doplní její norská verze

V kinech měla tato kultovní zimní podívaná premiéru v listopadu 1973. Velmi brzy se stala součástí vánočních svátků nejen u nás, ale také u našich slovenských sousedů.

Pohádka plná hvězdných jmen

Za pohádkou stojí režisér Václav Vorlíček, scénář napsal podle předlohy Boženy Němcové František Pavlíček. V titulcích ho ale nenajdete. Tam je uvedena Bohumila Zelenková, která ho zaštítila, když komunisté zakázali Pavlíčkovi činnost. Hudbu složil zesnulý skladatel Karel Svoboda, titulní píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš zase nazpíval Karel Gott. Jedno zvučné jméno vedle druhého zkrátka předurčilo zasněžený příběh k úspěchu.

V hlavních rolích se v pohádce představila Libuška Šafránková jako Popelka a Pavel Trávníček jako princ. Právě on byl v posledních měsících spojen s kauzou sexuálního obtěžování, která mu podle jeho manželky významně poškodila pověst. Slyšet ale o něm bylo také před lety v souvislosti se Simonou Stašovou, která řekla, že zas taková pohádka to s ním vážně nebyla. Užila si s ním několik let ve vztahu, dítě z toho ale nevzešlo. „Já si vzala prince, ale ono se s princi hrozně blbě žije. Chtěla jsem žít v pohádce, a to se nedá,“ řekla tehdy. Naznačila také, že u nich doma čas od času lítaly talíře.

Norská verze Tři přání pro Popelku tu československou nepředčila

Norskou verzi s názvem Tři přání pro Popelku uvede televize Nova 20. prosince. Nejde přitom o žádnou stařešinu, pohádka vznikla teprve v roce 2021. Norské kritiky byly údajně z nové norské verze nadšené, přesto zaznívalo, že milovanému československému originálu nedostojí.

Podle analýzy v německém deníku Die Welt by se film nikdy bez sněhu kultem nestal. Právě díky němu je ale dnes tradiční součástí Vánoc. "Přesně odpovídá tomu, jak chtějí být viděny moderní postfeministické ženy," recenzoval pohádku. "Tahle Popelka nepotřebuje ani prince, ani kočár z dýně. Má vlastního bílého koně a jezdí na něm jako ďábel. Místo aby si zaplétala copy, jde radši střílet z kuše."

"Když jsem viděl Tři oříšky pro Popelku, bylo mi okamžitě jasné, jak musí vypadat dívka, kterou si vezmu za ženu," řekl spisovatel Stefan Beuse.

Přitažlivé na Popelce má být právě to, že si z prince nesedne na zadek, nechá se lovit a svůj zájem mu projeví až ve chvíli, kdy div neprosí. Na druhou stranu, Libuška Šafránková dodává mladé dívce jemnost, dobro a šarm. Kdo by nechtěl být spanilou dívkou na Juráškovi?

V roce 2000 byla pohádka zvolena nejoblíbenější pohádkou století. V Německu má dokonce fanklub a na zámku Moritzburg funguje velká výstava rekvizit. Právě tady se pohádka natáčela. V roce 2005 se hovořilo o pokračování, kde by se objevili původní herci. Souhlasil i režisér Vorlíček, nenašel ale žádný vhodný scénář. A možná je to tak lepší. Pokračování takových hitů mnohdy nedopadá vůbec dobře...

