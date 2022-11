Marek Ztracený už nemá nos nahoru, nekraluje večírkům a seká latinu. Bere si příklad z Karla Gotta

Zdá se, jako by byl Marek Ztracený v porovnání s jeho minulostí zcela jiným člověkem. Vzdal se alkoholu a bujarých oslav, bez kterých si dříve téměř neuměl představit žádný volný večer, a dokonce začal být i ohleduplnější k ostatním interpretům, zpěvákům a hercům.

V minulosti mu totiž údajně jeho úspěch trochu více stoupl do hlavy, později ale ze svého obláčku slávy úspěšně seskočil a soustředí se na to, co je skutečně důležité.

Se změnou mu údajně pomohlo i narození jeho syna, kterého má s moderátorkou Marcelou Skřivánkovou.

„Pomohl mi v tom i můj syn, protože když se narodil, tak já přestal pít. A ona se pak hlava hezky pročistí, ten pohled na svět, když nemáte kocovinu. Máte ho radši,“ uvedl zpěvák pro deník.cz.

Český slavík není to nejdůležitější

Nic na tom údajně nezměnilo ani získání Českého slavíka. Ztracený na galavečeru udílení cen Českého slavíka jen skromně poděkoval všem svým fanouškům za jejich podporu a také za to, že mu umožnili splnit si jeden z jeho snů.

Marek Ztracený totiž na příští rok chystá velkolepý koncert na fotbalovém stadionu v Edenu, dokonce nebude jen jeden, jak informuje ČTK.

Z ocenění měl zpěvák sice obrovskou radost, zároveň ale zmínil, že to pro něj zkrátka není ta nejdůležitější věc v životě. „Mám radost, že mi fanoušci připravili podruhé takový večer, ale na cenách můj života nestojí. Přízeň fanoušků je to hlavní,“ prozradil zpěvák pro Český rozhlas.

Pomohl i Karel Gott

V tom, aby na svém obláčku slávy nevystoupal někam do závratných výšin, pomáhají zpěvákovi jeho kamarádi a rodina, kteří se k němu chovají stále stejně. Vliv na zpěvákovu znovunalezenou pokoru měl i jeden z nejlepších českých zpěváků Karel Gott.

Marek Ztracený totiž dodnes vzpomíná na jejich spolupráci. Ani na chvilku totiž neměl pocit, že by se Karel nějak povyšoval.

Zdroj: ČTK, Český rozhlas, deník.cz

KAM DÁL: Legendární David Hasselhoff byl pěkný sukničkář. Víte, co spojuje všechny jeho manželky?