John Lennon: Nejen hvězda, ale i šovinista a závislák, který pro ránu nešel daleko

John Lennon poznal Cynthii Powell, která se později stala jeho první manželkou, v roce 1957, studovali spolu tehdy v anglickém Liverpoolu na vysoké umělecké škole.

Zpěvák Cynthii ihned padl do oka. Ta se snažila získat jeho přízeň všemi možnými způsoby, dokonce si i obarvila vlasy na blond, protože zjistila, že se mu líbí blond herecká kráska Brigitte Bardot.

Její pokus člena skupiny Beatles okouzlit blond hřívou se vyplatil a John Lennon ji pozval na rande.

Majetnický a žárlivý despota

John byl údajně odjakživa velmi žárlivý, často to projevoval velmi agresivně. Cynthii jeho chováním údajně dokonce děsil, sdělila to ve svém memoáru s názvem John.

Údajně přitom nedělala nic nepřístojného, zpěvák se k ní zkrátka choval velmi majetnicky, a dokonce i běžné a společensky přijatelné situace mu vařily krev v žilách.

Jedním z příkladů jeho nepřiměřené žárlivosti je moment, kdy viděl Cynthii tančit se známým umělcem Stuartem Sutcliffem, a vrazil jí kvůli tomu facku. Tento moment byl zároveň koncem jejich vztahu, tedy alespoň na nějaký čas.

O tři měsíce později totiž prosil Cynthii o odpuštění, kterého se mu tehdy dostalo. Jeho chování se ale dokonce ani poté, co manželku odprosil, nijak nezměnilo.

Lepším se

Je pravděpodobné, že zpěvák na tom, jak se chová, neviděl nic špatného do té doby, než poznal Yoko Ono. O tom, jak se svého šovinismu dokázal pomalu ale jistě zbavit, údajně pojednává jedna z písní skupiny Beatles "Getting better", v překladu "Lepším se".

„Byl jsem ke své ženě krutý a fyzicky jsem ji týral. Několikrát jsem ji udeřil. Dělal jsem to, protože jsem se neuměl vyjádřit jinak. Pral jsem se s muži a mlátil jsem ženy. Proto mi teď tolik záleží na míru,“ uvedl John Lennon v knize Říkáme: Poslední velký rozhovor s Johnem Lennonem a Yoko Ono.

Jako by to ale nestačilo, zpěvák Cynthii nakonec ještě podvedl, a to právě s populární Yoko Ono.

