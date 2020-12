Tragický konec Johna Lennona: Proč ho zastřelil velký fanoušek Beatles?

Toho večera se John Lennon vracel z natáčení do svého bytu na Manhattanu. Netušil, že jde o poslední kroky v jeho životě. Před domem na světoznámého a miliony lidí milovaného hudebníka čekal Mark David Chapman, rozhodnutý ukončit Lennonův život. Jeho plán se mu také bohužel podařilo uskutečnit.

Podat ruku vrahovi

Vrah se s Lennonem setkal už dříve, když hudebník a jeho manželka Yoko Ono odjížděli toho dne do nahrávacího studia. Vrah si dokonce se svojí budoucí obětí potřásl rukou a požádal o autogram na obal desky. Lennon jeho přání vyhověl a bez jakéhokoliv podezření odjel. Nemohl tušit, že podal ruku člověku, který jen o několik hodin později vystřelí nábojnici, jež ukončí jeho život.

Když se o několik hodin vrátili k domu a vystoupili z auta, bylo jen několik minut před jedenáctou hodinou. Vrah se tou dobou už skrýval ve tmě podloubí domu, kde John Lennon a Yoko Ono žili.

Vrah počkal na policii

Když hudebník prošel kolem Marka Chapmana, vrah celkem pětkrát vystřelil. Čtyři střely ho zasáhly - plíce, rameno a dokonce i aortu. Nebyla šance, aby přežil. I když se o něj okamžitě postaral pracovník recepce domu a zavolal policisty, kteří jej brzy odvezli do nemocnice, nebylo možné mu pomoci. Statečný vrátný se ale nepostaral jen o Johna Lennona. Zasáhl také proti vrahovi, kterého odzbrojil. To, co se dělo poté, určitě svědky i policisty překvapilo. Vrah byl beze zbytku smířený s tím, že bude zatčen, a nesnažil se ani bránit a dokonce ani utéct. Zkrátka si jen sedl před dům na chodník a čekal na příjezd policie. Zdálo se, že je absolutně v klidu. Dokonce si otevřel knihu Kdo chytá v žitě a četl si.

Záchrana nebyla možná

Po střelbě upadl John Lennon do bezvědomí, z něhož se probral už jen jednou na několik okamžiků při převozu do nemocnice. I přes veškerou možnou péči, kterou mu lékaři věnovali, se nepodařilo přivést jej znovu k životu. Lékaři nakonec uvedli, že byl Lennon mrtvý již v okamžiku, kdy se ho policistům podařilo dopravit do nemocnice. Ztráta krve byla příliš rychlá a velká.

Ostatky Johna Lennona byly o dva dny později spáleny, ale pohřbu se na přání jeho ženy svět nedočkal. I přesto se ale na mnoha místech světa sešly statisíce jeho fanoušků, aby společně prožívaly zármutek, který jim Chapman způsobil.

Touha po slávě

Marku Davidu Chapmanovi se jeho plán bohužel vydařil. Proč to ale udělal? Podle jeho vlastních slov i podle posudku lékařů, kteří jej označili za člověka ne zcela zdravého po psychické stránce, šlo hlavně o touhu po slávě. Jednoduše chtěl, aby lidé znali jeho jméno a tvář. Další lékařský posudek mluvil také o rozdvojené osobnosti. Další zvláštností ve sledu zvrácených událostí byla také skutečnost, že právě Mark Chapman byl velkým fanouškem skupiny Beatles.

Fanoušci mu neodpustí

Za svůj čin byl vrah odsouzen k doživotnímu vězení. Po dvaceti letech ve vězení si může každé dva roky žádat o milost. Zatím se tak stalo celkem desetkrát a ve stejném počtu případů byla žádost zamítnuta. Dodnes mu prý dokonce chodí do vězení nenávistné dopisy, v nichž mu Lennonovi příznivci spílají. A není se čemu divit. Dokonce sám Chapman před časem prohlásil, že byl hloupý, když svůj čin spáchal a připravil tak svět o vynikajícího hudebníka a jeho fanoušky o ikonu, k níž mnozí vzhlíželi.

KAM DÁL: Doktorka Cabrnochová: Meningokok je neuvěřitelně rychlý. Přitom začíná jako obyčejná chřipka.