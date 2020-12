Doktorka Cabrnochová: Meningokok je neuvěřitelně rychlý. Přitom začíná jako obyčejná chřipka

Meningokok se šíří pomocí kapének, tedy kýchnutím či smrkáním, stejně jako chřipka či viróza. Na rozdíl od nich se ale lze nakazit i od člověka, který viditelně nemocný není. V populaci se vyskytují bezpříznakoví nosiči, kteří mají bakterii v sobě, nemoc u nich nepropukne a nevědomky šíří nákazu dále.

Jak upozorňuje praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová: „Nemůžeme předvídat, u koho onemocnění propukne, ale častým faktorem, který nemoci předchází, je - zvláště u mladých lidí – pobyt ve velkém kolektivu, zvýšená únava, vyčerpání ze sportu či ponocování.“

Delirium i bezvědomí

V prvopočátku nemoc provází stejné příznaky jako u běžné virózy – horečka, bolest hlavy, nevolnost, nechutenství, zvracení, bolesti v krku, bolesti končetin a celého těla, zvýšená dráždivost, následně pak tuhnutí šíje či citlivost na světlo. Přibližně po 16 hodinách může nastat delirium, zmatenost a bezvědomí.

Meningokok v číslech:

- celosvětově invazivní meningokokové infekce postihují ročně kolem 500 tisíc lidí.

- až 30 % pacientů zemře nebo má trvalé následky, a to i přes rychlý zásah lékařů.

- až 24 % mladých lidí jsou nosiči bakterie bez projevu příznaků.

Jak tedy už na začátku poznat, že se nejedná o běžnou chřipku? „Rodičům radím, aby vždy, když má dítě vysokou teplotu, kontrolovali, zdali nemá kožní projevy – mohou to být takové červeno-fialové skvrnky, které nezmizí, ani když na ně zatlačíme. Dalším z projevů, který už značí postižení nervové soustavy, je ztuhlost šíje – dítě se nemůže posadit, ohnout hlavu,“ říká Hana Cabrnochová a doplňuje: „To, co nás lékaře trápí nejvíce, je rychlost, s jakou invazivní meningokoková infekce probíhá. Ani přes sebelepší péči totiž nelze u pacienta zabránit závažným důsledkům.“

Očkování jako jediná prevence

Jedinou formou specifické prevence je očkování, které Česká vakcinologická společnost doporučuje především malým dětem do čtyř let věku a dospívajícím či mladým dospělým – přibližně od 13 do 25 let.

„Riziko nákazy je velké nejen pro děti, ale i pro další věkové kategorie,“ upozorňuje MUDr. Hana Cabrochová a dodává: „Řada rodičů se mě na očkování proti meningokoku aktivně ptá, zajímá je především účinnost – která už je dnes opravdu vysoká díky tomu, že máme k dispozici vakcíny proti všem nejčastěji se vyskytujícím séroskupinám.“

Pro co nejširší ochranu je třeba kombinovat dva typy vakcín: jedna je proti skupinám A, C, W a Y a druhá proti séroskupině B. Očkování lze uskutečnit současně nebo s odstupem minimálně 14 dnů. Pojišťovny na vakcíny přispívají v rámci svých preventivních programů – a to až do výše 2 500 Kč.

