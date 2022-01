Tomáš Sedláček: Stabilitu jsme zaměnili za růst

V minulosti byl Tomáš Sedláček poradcem prezidenta Václava Havla a ministra financí. Od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), kde se stal garantem pro veřejné finance. Přednáší ekonomii a dějiny ekonomických teorií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a také na University of New York in Prague. V roce 2011 se stal členem správní rady Nadačního fondu proti korupci. Zároveň je lektorem European Leadership & Academic Institute v Praze.

Jeho hlavní publikace Ekonomie dobra a zla byla přeložena již do 23 jazyků. Sám sebe označuje s nadsázkou za "filosofujícího ekonoma". Pozvání do podcastu Offline přijal již podruhé a také tentokrát společně se Štěpánem Křečkem probrali řadu aktuálních, ale také velmi nadčasových témat.

Rozhovor najdete zde:

