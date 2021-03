Babiš bohatne, lidé umírají a smrtelný kolotoč může pokračovat. Vláda nemá zodpovědnost, devastace země jede dál

/KOMENTÁŘ/ Vrcholový manažer, který bude stát řídit jako firmu. Proč ne, vždyť jeho firmy vydělávají velké peníze, zaměstnávají desítky tisíc lidí a alespoň navenek šlapou jako hodinky. A ještě zatočí s tradičními politickými stranami a jejich dlouholetými lévárnami.

Nalákat voliče k hnutí ANO nebylo až tak složité. Tím spíš, když přišla kobliha zdarma a pár mrzkých tisícovek do kapsy. Ovšem za cenu toho, že mnohem více peněz druhou kapsou vytáhl. Slepota jeho příznivců je stále neuvěřitelná. Zrak jim nevrátily ani mnohé kauzy , z nichž zprofanované Čapí hnízdo je jen špičkou pyramidy postavené ze směsice lží, polopravd a fabulací.

Přezkoumejte jeho zdravotní stav

Za za rok pandemie koronaviru zbohatl Andrej Babiš o miliardu, jak tvrdí magazín Forbes. Dodnes zemřelo více než 22 tisíc lidí s nemocí covid-19. Českých občanů, které má vláda do jisté míry chránit, ale hlavně jim nastolit důstojné podmínky k životu.

Nebylo by fér házet všechny ministry současné vlády do jednoho pytle. Někteří se snaží šíleným rozhodnutím svého šéfa vzepřít, někdy dokonce uspějí. Z dlouhodobého hlediska ovšem nemají šanci. Stále častěji se tak ozývají hlasy, které chtějí znát zdravotní stav premiéra (naposledy se na Senátory obrátil Institut Aleny Vitáskové), protože chaotické vedení země podle nich stojí životy lidí.

Stát řízen marketingovými prognózami

Jsme nejhorší stát v rámci zvládání boje s pandemií. Nic se nemění, vláda nemá odvahu postupovat rázně, protože volby jsou už v říjnu a marketingové prognózy týmů Andreje Babiše dávají jasné notičky, co dělat. Ne odborníci, ti jsou až na druhé koleji.

Například německý deník Sächsische Zeitung napsal, že Česko si za současný stav může samo, protože vláda, která se nejprve sama celému světu dávala za vzor, od léta dramaticky selhává. „Premiér a jeho ministři už dlouho na tento úkol nemají,“ dodává se v komentáři.

Každá skupina je tak silná, jako její nejslabší článek

Smutná pravda. Do toho Nikdy, nikdy, nikdy neodstoupím Andreje Babiše a jsme v situaci, kdy jsou nemocnice na hraně kapacity, kdy předseda vlády vypouští z úst další šílenost o maturitách a jejich nepotřebě a pak to zase bere zpět. Je to stále se opakující déjà vu. Něco veřejně prohlásit, pak to změnit, nahradit, zamotat, pozměnit, upravit, doplnit, znovu sdělit národu a vlastně ne, protože už je všechno jinak a platí to od zítra.

Ministr zdravotnictví je Otázkách Václava Moravce dotazován, zda nemá strach, že se na půdě jeho resortu tvoří další, jakési paralelní ministerstvo premiérových věrných. Nepopře to. Jen konstatuje, že pokud se tak stane, rezignuje. Policisté mlátí lidi na ulici před zraky jejich dětí, protože nemají roušku, i když není široko daleko živáčka. To je svět, ve kterém žijeme.

Nutno říct, že do určité míry vlastní vinou, protože každý stát má takovou vládu jakou si zvolil. A každá skupina je tak silná, jako její nejslabší článek. My máme tu smůlu, že sedí v křesle premiéra. Do toho soudy konstatují, že předseda vlády a ani vláda nemohou za to, co se tu děje, nemohou. Tak kdo tedy, sakra? Nikdo? Ani vedení země, které selhává? Tak to pak ano...

