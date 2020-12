Babišův hejtman Kubis zasahoval proti demonstrantům, data ze PSA se upravují a Zeman bude strašit na Vánoce

Upravit data tak, aby správně seděla? Žádný problém, PES to umožňuje. Podle čeho se řídíme, to je velká otázka. Jde o to, jak se vyspí Andrej Babiš nebo ministr zdravotnictví Jan Blatný? V zemi, kde chce prezident jména špionů a šéf komunistů ho v tom horlivě podporuje, je asi možné všechno. Alespoň, že Alena Schillerová se o sebe stará, to jsme si oddechli. Brát věci S NADHLEDEM ale bohužel už nejde.