Babišův recept na maďarský guláš. Vakcína z Ruska, respirátory z Číny a doutníky z Kuby

/POLITICKÁ SATIRA/ Obchodovat za socialismu nemohl každý a ti, kdo se to naučili, se svých cenných kontaktů z minulosti jen tak nevzdají. I Andrej Babiš, jenž revoluci prožil v Maroku, v posledních dnech bezesporu nepopírá to, že je Slovan jako Brno - tedy pardon, Bratislava. Důvěra českých občanů v zázraky pana premiéra podle volebních preferencí klesá, ústavní soud se proti němu spikl, a tak nezbývá nic jiného, než jít tou nejrychlejší cestou k úspěchu. Ta pro něj vede přes Maďarsko na východ.

Na západní frontě až moc klidu

Tak to vypadá, že koronavirus bude v České republice už jen několik dní a my se budeme moci vrátit do svých hospůdek, pomalu nafukovat lehátka na dovolenou do Chorvatska a beztrestně si zajít na koncert Daniela Landy na Staroměstské náměstí.

Andrej Babiš vytáhl v boji s nelichotivě se vyvíjející pandemií trumf z ruky. Složka, která je na úřadu vlády známá pod agendou “Přátelé z východu” se pomalu naplňuje. Poprvé jsme si mohli nové zahraniční politiky premiéra v řešení krize všimnout v rámci setkání s Viktorem Orbánem. Muž, který je v Evropě znám jako reformátor pojmu demokracie a svobody slova, údajně Babišovi vychválil vakcínu Sputnik do nebes. “Sám si ji údajně píchnul před Andrejem do ramene. On je to tvrdej chlap. Prej vydrží všechno. Stejně si však upřímně myslí, že koronavirus porazí pikantním maďarským gulášem,” vysvětluje jeden člen týmu premiéra Andreje Babiše.

Na premiéra Orbánovo gesto udělalo takový dojem, že už objednal miliardu dávek Sputniku a těší se na další slavné focení se svým politickým týmem na letišti v Ruzyni. Tam by měla dodávka spadnout přímo z vesmíru. Babiš tak využívá toho, že na západní koronavirové frontě je klid. Laboratoře raději pořádně prověřují vakcíny, což krizové manažerovi, který je dnes v Evropě považován za krále zředěných vakcín, na překážku. To však není všechno.

Co může dát Kuba?

Nenápadně se tak z České republiky zase jednou stává satelit Ruska a hlavně Číny. Babiš s Hamáčkem tam nakupují ve velkém celkem bez ohledu na kvalitu, použitelnost a cenu zboží.

Premiér Babiš je velmi důsledný, nezůstal tedy u cesty do Maďarska, české novináře překvapil cestou na Kubu. Malý socialistický ostrůvek poblíž USA totiž údajně nabízí speciální druh doutníku, který řeší plicní problémy zasažené koronavirem. Člověk se po nich velmi snadno rozkašle, čímž virus vyžene z těla ven, pokud přežije.

Jediná drobnost na jinak velmi úspěšné cestě byla, když premiér Babiš na havanském letišti sdělil, že čekal, že ho přivítá samotný Fidel Castro. Že je Fidel už pár let po smrti? Jen drobná chybička, kterou Mára Prchal snadno doladí.

Sečteno podtrženo. Nefunkční respirátory z Číny, podezřelá vakcína Sputnik z Ruska a doutníky z Kuby. Češi budou mít krásné léto, protože na Mácháči, Lipně a Slapech bude hrozně moc místa. Většina z nás totiž bude ležet v polních nemocnicích. I když ty už jsou vlastně zbořené. To už snad ani není vtipné…

