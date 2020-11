Nouzový stav na věčné časy, kde není testů, není nakažených a další neoprávněná dotace pro Babišovu firmu

Ministr zdravotnictví Jan Blatný po téměř devíti měsících představil PES, protiepidemický systém, kterým se má vláda řídit při schvalování restriktivních opatření a také jejich uvolňováním. Když panu ministrovi zatleskáme, že po tak dlouhé době byl schopen alespoň něco konkrétního představit, hned se ale z vlny euforie musíme vrátit zpět do drsné reality. Jednak PES ve všech variantách počítá s nouzovým stavem, "normální" stav jakoby pro něj neexistoval. Takže nouzový čas na věčné časy? Vypadá to tak. Zvláštní je, že PES nepracuje s "clustery" (místo, kde se člověk nakazil, například kancelář, hypermarket, sportovní haly atd. pozn. red) podle jejich rizikovosti. Vláda neřekne, kolik procent osob se nakazilo v obchodě a kolik procent třeba při halovém sportu. A e-rouška to určitě ví. Proč si nesmějí lidé jít zahrát tenis do haly a fotbal ven? Jaké hrozí rikiko? Kdyby to vláda uveřejnila – z českých dat, ne jako ministr Vojtěch, který graf převzal z USA – lépe bychom se smiřovali s osudem a vláda by tolik neničila psychiku lidí.