Další vládní paskvil? Stát spustí systém na očkování proti covidu, kraje ho celý neviděly ani neotestovaly

Podle vakcinační strategie na leden a únor by mělo být v první vlně otestováno 830 tisíc lidí. Má jít primárně o zaměstnance nemocnic, záchranných služeb, klienty a zaměstnance domovů pro seniory a dalších lůžkových zařízení sociálních služeb.

„Zatím jsme celý systém neviděli. Mohli jsme si vyzkoušet jenom registraci, nemohli jsme si vyzkoušet rezervaci, ani znovunačtení registrace přes bezpečnostní PIN. Tyto funkcionality v testovací verzi systému ještě pro nás nebyly zprovozněny. Jinak je potěšující, že v očkovacím systému již máme všechna očkovací místa. Je jich ve Středočeském kraji sedmnáct,“ řekla pro Čtidoma.cz hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN).

Jak by to mělo fungovat?

Zájemce o očkování z řad zdravotníků nebo seniorů se nejprve registruje na webu crs.uzis.cz. Při vstupu do formuláře zadá telefonní číslo, na které mu přijde kód pro potvrzení, což je bezpečnostní opatření proti neoprávněnému přihlašování do počítačových programů. Přihlášený bude poté zadávat jméno, trvalé bydliště, rodné číslo a číslo a název své zdravotní pojišťovny, vybere také preferované místo, kde se chce nechat očkovat.

Až očkovací centrum vypíše první volné termíny, bude si je moci přihlášený zájemce rezervovat. Bude na to registračním systémem upozorněn pomocí SMS a přijde mu další kód, kterým svou rezervaci potvrdí. Vybírat si rovnou bude termín pro obě dávky. Očkování v různých centrech může být podle jejich kapacit či dodávek vakcíny zahájeno v různý čas. V současné době je jich 31, většinou při velkých nemocnicích.

Bojím se, že systém bude složitý

Jak už jsme zmínili, systém pro skupinu IA, jejíž součástí jsou i senioři nad 80 let, má být spuštěn v pátek 15. ledna. A to je hodně "šibeniční" termín. „Podle toho, jak nám byl představen, tak mám obavy, že je přliš složitý. Senioři budou mít problém si sami poradit. Bojím se, že může nastat situace, kdy nebudou znát data, která se po nich požadují, a navíc se mnozí ani nedostanou k počítači, natož k internetu. Přitom jsou senioři právě tou nejohroženější skupinou a registrace by pro ně měla být co nejjednodušší,“ uvažuje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Pravdou je, že registrace budou moci probíhat i díky telefonní lince 1221. Tam však panuje vážná obava, že její kapacita nebude dostatečná. „Od vlády jsem na tuto otázku ještě nedostal odpověď,“ doplnil Netolický. Stejné obavy už dříve vyjádřil například také moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) s tím, že senioři budou zřejmě s registrací potřebovat pomoc. Jinak však systém považuje za přehledný.

Vlastní systém nechystají

V posledních několika dnech proběhla celá řada spekulací na téma, že by si kraje mohly rezervace řídit "na vlastní triko". To ovšem podle Petry Peckové není na stole a určitě se to dít nebude. „Nechystáme vlastní systém. Jde o vládní očkovací strategii, centrálně řízené očkování, systém je propojen s mnoha jinými registry, s rodnými čísly, evidencí, výkaznictvím, pojišťovnami, dodávkami vakcín. Není nemožné postavit vlastní systém, nedává to smysl.“

Výpadek systému však středočeská hejtmanka nevylučuje. „Když se tak stane, počkáme, až zase začne fungovat. Celý tým, který na systému pracuje, pracuje nepřetržitě, snaží se vychytávat všechny připomínky, které dáváme, a já věřím, že to dokáží spustit.“

Podle ní se za prvních 14 dnů, které budou na registraci seniorů, podaří vychytat mezery a pro širokou veřejnost už bude systém plně funkční. Enormní nápor je však pravděpodobný. Systém může padat. „Je to možné. Svět není dokonalý. Ale nemyslím si, že by to byla překážka, kvůli které bychom neměli vakcinaci zvládnout. Mnohem podstatnější bude sehnat dostatek personálu,“ dodala pro Čtidoma.cz Pecková.

