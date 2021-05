Feriho rezignace na poslanecký mandát? Nic takového prozatím reálně neučinil

Skandální obvinění několika žen směrem k výrazné tváři TOP 09 Dominiku Ferimu roztočilo na české politické scéně nevídaný kolotoč. Rozhovory s jeho údajnými oběťmi přinesli investigativní novináři dvou médií, a i když poslanec jejich obsah zpochybnil, omluvil se za své chování a téměř okamžitě se vzdal svého mandátu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR i volební pozice v podzimních sněmovních volbách za TOP09.

Prohlášení Dominika Feriho znělo jasně: „Vždy jsem si přál politiku jinou, založenou na osobní odpovědnosti. Nyní chci jít sám příkladem. Rezignuji na mandát poslance a nebudu se účastnit podzimních voleb. Nechci, aby lživé a manipulativní články v médiích poškozovaly mé nejbližší okolí ani mé kolegy. Bránit se proti nim budu soudní cestou. Byla pro mě mimořádná čest sloužit a být vaším poslancem.“

Předčasná adorace?

Politická reprezentace naší země se mohla přetrhnout v superlativech směrem k mladému muži, který tímto prohlášením učinil čestný krok. V politicky vyspělých zemích by to bylo zcela automatické a určitě by se nad tím nikdo ani nepozastavil. Zvlášť v takto závažné kauze. Jenomže u nás se vyvozování vlastní odpovědnosti za nevhodné činy nenosí. Adorace Dominika Feriho ale byla zřejmě dost předčasná. Ani tři dny po svém prohlášení totiž poslanec neučinil potřebné kroky k tomu, aby se svého mandátu oficiálně vzdal. Podle Marie Kratochvílové ze Samostatného oddělení styku s veřejností Kanceláře Poslanecné sněmovny ještě nesplnil ani jednu ze dvou variant, jak se svého mandátu definitivně vzdát.

Co tedy chybí k tomu, aby si Dominik Feri opravdu zasloužil oslavné ovace za avizované složení poslaneckého mandátu? Uživatel twitteru s nickem @oldbeatjiri zveřejnil oficiální vyjádření Marie Kratochvílové na vznesený dotaz, zda již není Dominik Feri poslancem? Jeho obsah ve zkrácené formě zní: „Mandát poslance Poslanecké sněmovny zaniká prohlášením na schůzi Sněmovny, kterým se vzdá mandátu, anebo okamžikem doručení notářského zápisu o vzdání se mandátu poslance. Jakmile nastane jedna z podmínek, bude obratem tato skutečnost promítnuta na webové stránky Poslanecké sněmovny, které budou v tomto smyslu po zániku mandátu aktualizovány.“ Tuto odpověď obdržel twitterový uživatel 26. května odpoledne, a ani k 28. květnu 08:00 hodin nebyl Dominik Feri z poslaneckého tabla vymazán.

Můžete mi někdo říci/ napsat kdy Feri rezignoval?

Včera odpoledne to ještě nebylo. pic.twitter.com/im3gXK3q9N — Jiří VOLKÁN (@Oldbeatjiri) May 27, 2021

Předstoupit před Poslaneckou sněmovnu na její schůzi je pro Dominika Feriho logicky krok, který si rád nechá ujít. Proč ovšem doteď neodeslal ze své datové schránky rezignaci, aby tak uvolnil místo v poslanecké lavici své nástupkyni Olze Sommerové nebo případně dalšímu kandidátovi? To je přinejmenším zarážející. Už proto, že se již tři dny pomyslně "vyhřívá" na trůnu hrdiny, který se svým hříchům postavil čelem.

