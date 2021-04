Hamáčkova cesta do Moskvy připomíná tragický příběh Dubčeka. Prosit Rusko o pomoc se Čechům nevyplácí

Po dalším siláckém vystoupení vicepremiéra vlády Jana Hamáčka se nabízí zajímavá paralela. Znovuzvolený předseda ČSSD už si balí kufry do Moskvy, aby vyjednal podmínky nákupu vakcíny Sputnik V. Prozatimní šéf české diplomacie stále zdůrazňuje, že pro její nákup vyžaduje schválení evropské lékové agentury (EMA). Ta má evidentně čas do pondělí, protože právě v ten den se Česká republika ve své zahraniční politice definitivně obrátí na východ. Jak už ukázala minulost, určitě to není nápad.