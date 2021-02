Hlavně klid, předsedo, ať vám nerupne cévka. Andrej Babiš nezvládl výrok Ústavního soudu

/KOMENTÁŘ/ Narychlo svolaná tisková konference, viditelně naštvaný Andrej Babiš. To vše znamenalo palbu výčitek na všechny strany. Nejvíce to samozřejmě "odnesl" předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Kdyby to jenom trochu šlo, předseda vlády by ho nařkl i z globálního oteplování. Tím spíš, když už nemá po ruce Kalouska.

A pak ta pravidla politické soutěže...

Rozhodnutí je prý dalším krokem, jak odstranit Babiše z politiky. Nadechnout, vydechnout. Hlavně v klidu, předsedo. Premiér nařkl Rychetského z toho, že není nestranným ústavním soudcem. Podle něj mění pravidla politické soutěže.

Ano, říká to Andrej Babiš, který svoji funkci využívá prakticky neustále k předvolební kampani. Komentovat obří dotace pro Agrofert asi vůbec nemá smysl. Ani to, že pan Babiš za poslední rok podle magazínu Forbes zbohatl o miliardu korun. Tedy v době, kdy spousta lidí bojuje o holé přežití a prosí vládu o jakoukoli podporu.

Uf, ještě, že přežil

Andrej Babiš paradoxně hovořil o tom, že Rychetský rozhodnutím popřel sám sebe. Ale pane premiére, to přeci nemůžete myslet jako výtku. Vy, který neustále měníte rozhodnutí dle marketingových průzkumů, vy, pro kterého se lži a polopravdy staly normou.

Sorry jako. Dobrou zprávou je, že Andrej Babiš svoji tiskovou konferenci přežil. Smrt nepřejeme nikomu, takže se nám fakt ulevilo. V těžkých chvílích monologu, kdy opět došlo k přeskakování z češtiny do slovenštiny, nám chvílemi bylo ouvej. A vlastně ještě jedna dobrá zpráva - ať se Andrej Babiš vzteká jak chce, s rozhodnutím Ústavního soudu neudělá vůbec, ale opravdu vůbec nic...

