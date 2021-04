Fenomén Vladimir Putin očima velvyslance Koláře. Dítě ulice, které začínalo jako tajný agent KGB

Vladimir Putin je s malou přestávkou už sedmnáct let prezidentem Ruské federace. Období tzv. putinismu je spojené s mediálním obrazem silného, neohroženého a sportovně aktivního vůdce. Ruská propaganda tak už dlouhodobě buduje jeho kult osobnosti, který připomíná způsob prezentace politiků za éry Sovětského svazu. „Vladimir Putin o sobě velmi rád říká, že je dítě ulice. Petrohradský chuligán, který se naučil být chlapem díky zákonu ulice. Musel se naučit prát a být drsný," říká pro Čtidoma.cz bývalý velvyslanec v Moskvě Petr Kolář.

Byť jsou jeho fotografie z lovu, rybaření, potápění a jiných sportovních aktivit často ironizovány, za vším je nutné vidět promyšlenou kampaň, ke které se sám Putin vděčně hlásí. Jak se zrodil fenomén Vladimir Putin a co víme o jeho prvních krůčcích ve vysoké politice?

Z dělnické rodiny

Rodák z Leningradu je synem dělnické rodiny. Otec za druhé světové války bojoval v Rudé armádě a byl členem komunistické strany. Matka jen zázrakem přežila německé obléhání Leningradu. Vladimir Putin měl dva bratry, ale ani jednoho nezažil.

Jeden zemřel brzy po porodu a druhý nepřežil zmíněnou blokádu rodného města. Na svět Vladimir Putin přišel v roce 1952 a dodnes jsou velké pochybnosti o jeho původu. Podle spekulací je totiž tzv. Veps, tedy člen ugrofinského národa. Tato domněnka se však nikdy oficiálně nepotvrdila. Jak začala jeho politická kariéra?

Velký dům KGB

Vladimír Putin na vrchol stoupal krůček po krůčku. „Nikdy se nestyděl, že je absolventem komunistické Dzeržinského akademie, což byla vlastně škola KGB, která připravovala nové agenty," vysvětluje diplomat Kolář. Na škole získává také zásadní kontakty, které zúročí o mnoho let později. Řeč je spolupracovnících jako Viktor Čerkesov, Viktor Ivanov, Nikolaj Patrušev, Alexander Bortnikov či Georgij Poltavčenko. „Škola měla asi vysokou úroveň. Pro studenty to byla velmi prestižní záležitost a tak je Vladimir Putin na své vzdělání opravdu pyšný," dodává k tématu o Dzeržinského akademii Kolář.

Tajný agent ve východním Německu

Od roku 1985 současný ruský prezident pracoval pět let na území Německé demokratické republiky jako agent tajných služeb. „Putin byl vycvičený jako verbovčík KGB. Tedy agent, který má na starosti hlavně získávání dalších nových lidí pro spolupráci s tajnou službou," zmiňuje Petr Kolář, který pracoval ve funkci velvyslance v Moskvě téměř dva roky. „Putin fungoval jako verbovčík i v Drážďanech, a to pod diplomatickým krytím," dodává Kolář. Po pádu berlínské zdi se stěhoval zpět do SSSR a pokračoval v práci pro KGB na oddělení mezinárodních vztahů.

Ke konci v Drážďanech se váže také jedna zajímavá historka, kdy se ozbrojený Putin pustil proti přesile pěti tisíc demonstrantů, kteří se dostali do areálu budovy, kde sídlilo ruské KGB. Jak vysvětluje ruská televize, Putin musel využít všech svých nejlepších schopností. Jak to však udělal, se prakticky nikdy nedozvíme. Pro ruskou veřejnost však bylo nutné vyobrazit prezidenta jako neohroženého hrdinu.

Co si myslí KGB?

Velmi zajímavý vhled do charakteristiky Vladimira Putina byl představen v roce 2019. Tehdy se na veřejnost dostaly záznamy z petrohradského archivu, které se zabývaly jeho pracovní morálkou.

„Během práce v orgánech státní bezpečnosti se V. V. Putin předvedl jako pracovitý, ukázněný a svědomitý pracovník. Morálně pevný. Těší se zasloužené autoritě u kolegů,“ stojí v posudku.

Posudky KGB vůči Vladimiru Putinovi nikdy nebyly tajné a petrohradský archiv je zveřejnil v rámci výstavy k devadesáti letům existence této instituce. Co dalšího se v těchto dostupných materiálech píše?

„Neustále zdokonaluje své profesní mistrovství,“ je sepsáno v charakteristice vydané komsomolskou (mládežnickou) organizací správy KGB. Putinovi bylo tehdy pouhých 23 let. „Soudruh Putin neustále zvyšuje svou ideově politickou úroveň. Aktivně působí v síti stranického školení.” Jak vidno, byl Putin velmi horlivým pracovníkem a na vrchol se dostal poctivou prací pro nepoctivého zaměstnavatele, což potvrzuje i bývalý velvyslanec Petr Kolář. „Putin je vysloveně člověk pracovitý, soustředěný, chladnokrevný, člověk, který nevěří demokracii," dodává pro Čtidoma Petr Kolář. O tom, jak si Putin vzal za své restartovat Sovětský svaz a proč byl pro něj tak důležitý jeho osobní vztah s Henry Kissingerem, budeme psát v dalším pokračování textu o kariéře prezidenta Ruské federace Vladimiru Putinovi.

