Jiří Ovčáček nám vysvětlil podmínky parkování na Pražském hradě. Manželka Mynáře má povolenku

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Půvabná manželka vedoucího kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře, bývalá novinářka Alex Mynářová, byla zachycena, jak se svým bílým SUV mercedesem zaparkovala na nádvoří Pražského hradu. Fotografie vydal na svém twitterovém účtu kluk z Prahy, což je pseudonym Janka Rubeše, novináře, který v minulosti například rozkryl podvodné pronájmy směnáren v centru metrople. Doplnil k nim popisek: „Jen aby to nezapadlo, Pražský hrad opět zavedl bezpečnostní kontroly. Výhodou je, že můžete parkovat přímo u katedrály.“ Na konec věty umístil velké červené srdíčko, které mělo zřejmě naznačit, že láska nejen hory, ale i pravidla a nařízení přenáší.

Jen aby to nezapadlo, Pražský hrad opět zavedl bezpečnostní kontroly. Výhodou je, že můžete parkovat přímo u katedrálypic.twitter.com/6gKZCEBnSO — kluk z Prahy (@janekrubes) May 31, 2021

Názor pana Ovčáčka

Parkovat na tak prestižním místě není pro obyčejného smrtelníka vůbec myslitelné, Jiří Ovčáček nám ale na dotaz: „Na základě jaké pozice nebo pracovního angažmá získala manželka Vratislava Mynáře toto povolení?“ odpověděl tak, že je taková praxe téměř běžnou záležitostí. „Představte si, že na Hradě parkují s vozy i novináři, třeba z ČT. Když totiž máme oficiální akci, zařizujeme médiím vjezd a - parkování.“ To by nás v duchu ani nenapadlo, zvlášť, když jsme to viděli mnohokrát i v televizi při přenosech z různých událostí.

Nás ovšem zajímala odpověď, proč má takové povolení i Alex Mynářová, jejíž pracovní aktivity, spojené s Pražským hradem, skončily natočením několika promo videí před pár lety. Na to Jiří Ovčáček odepsal: „Vůz neparkoval u katedrály, kde nelze zaparkovat, ale u protějšího vchodu do kanceláře prezidenta republiky. A co je ještě důležitější, parkování bylo povoleno, což není vůbec nic zvláštního.“ Pan mluvčí se tak chytil pouze nepřesného popisku Janka Rubeše, který uvedl "přímo u katedrály" a samozřejmě neopomněl dodat svůj pohled na věc: „Jediný rozdíl je v tom, že by mne v životě nenapadlo pořizovat estébácké fotografie novinářských aut - nebo vozů kohokoliv - a dávat je s dosti trapným a hlavně zcela lživým komentářem na Twitter.“

Za "zcela lživý komentář" tedy považujme fakt, že soukromý vůz paní Mynářové neparkoval přímo u katedrály, ale o několik metrů dál, u vchodu do kanceláře jejího manžela. Proč nešla pěšky jako všichni běžní návštěvníci Pražského hradu, kteří navíc musí opět procházet i kontrolními rámy, případně policejní prohlídkou, jsme se nedozvěděli. Reakce z kanceláře tiskového odboru prezidenta ČR každopádně opět ukazuje českému národu fakt, že na Pražském hradě vládne papalášství a nikdo z poživatelů výhod se nehodlá daňovým poplatníkům zpovídat, proč je někdo nadužívá. Zvášť, když mu z žádného společenského ani profesního statusu vůbec nepřísluší.

