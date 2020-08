Kandidát na hejtmana Povšík: Rath byl politický talent. Neštítil se ale ničeho, aby odstranil lidi, kteří mu vadili

Pane Povšíku, jste kandidátem ČSSD na hejtmana Středočeského kraje. Když si vezmu některé kauzy, které na hejtmanství jsou, například podivné smlouvy pro externisty a vyplácení milionů neznámo komu. Zveřejnil byste tyto smlouvy, což současné vedení odmítá?

Nemyslím si, že mají být zveřejňovány smlouvy, které mají charakter standardního smluvního vztahu podle zákoníku práce. To budeme zveřejňovat smlouvy všech zaměstnanců kraje a jeho organizací? Určitě ne. V té staré záležitosti bych se už nehrabal, je to minulost. Prověřuje ji policie a jednostranné zveřejnění smluv může poškodit spoustu slušných lidí, kteří poctivě na dohody pracovali nebo i pracují. Spíše bych nastavil jiná a transparentní pravidla pro budoucnost, aby nebyl důvod k pochybnostem.

Dobře, tak si vezměme financování KSÚS. To začalo už vládou ODS, ale „táhne“ se se všemi hejtmany. Jak byste se k tomu postavil? Opět jsme u zatajování informací, začerněných auditů...

Nic se nemá zatajovat a jako hejtman bych vše, co zákon dovoluje, vždy zveřejňoval. Kraj hospodaří s penězi nás všech, a proto musí být maximálně transparentní. Jinak jsem moc rád, že sám uvádíte, že systém údržby silnic a jejího financování byl nastaven již za ODS, tedy hejtmana Bendla. Mrzí mne na pana poslance Kupku, že dnes se přidává ke kritikům systému, který přitom jako nejbližší spolupracovník Petra Bendla pomáhal nastavovat. A ten systém vůbec není špatný, i proto přežil různé hejtmany.

Robin Povšík

- náměstek primátora Mladé Boleslavi (2005 – 2006 a znovu od roku 2018)

- dlouholetý náměstek ministrů práce a sociálních věcí

- náměstek hejtmana Středočeského kraje (2008 – 2012)

- kandidát na hejtmana Středočeského kraje za ČSSD (od roku 1997 členem strany)

- od května 2018 je předsedou středočeské ČSSD

- svobodný, vychovává pětiletého syna ve střídavé péči

Není špatný? Vždyť podle mnoha indicií dochází přinejmenším k hodně podivným operacím, o čemž může svědčit i neochota zveřejnit plnohodnotný audit...

To jsou dvě odlišné věci. Jasně, že se nesmějí stávat excesy typu zadání zakázky na údržbu zeleně firmě, která se zabývá vařením jídla. Ale i to řešila policie a žádný podvod nenašla. Ředitel KSUS Dvořák i jeho náměstek Svoboda jsou profesionálové, výborný tandem. Jeden umí zajišťovat peníze, jedná s politiky na nejvyšší i komunální úrovni, ten druhý se stará o přípravu staveb i dohled nad nimi. Rychlost přípravy a kvalita staveb se obrovsky zvedla. Ale jak jsem řekl v úvodu, hospodaří s veřejnými prostředky, a proto musí být naprosto transparentní.

Zvláštní trestní oznámení paní hejtmanky Pokorné Jermanové na záchranářku Brožovou. Co to bylo? Může takto vůbec hejtman jednat?

Nemůže a byl jsem první politik, který tento postup veřejně razantně odsoudil a vyzval hejtmanku, aby se omluvila. Vůbec nechápu, jak něco takového může hejtman udělat vůči člověku, který zachraňuje životy. Těch ochranných prostředků byl skutečně nedostatek, já osobně jsem prostřednictvím jedné firmy z Mladoboleslavska zajištoval darem desítky respirátorů pro zdejší záchranku a policisty. Paní hejtmanka měla po zveřejnění dopisu záchranářky do Zdib na stanici zajet, s lidmi si na místě promluvit a vysvětlit, jaký je skutečný stav, a říci, co kraj dělá pro to, aby pomůcky byly. Trestní oznámení je hrubá chyba a myslím, že všechno dobré, co se na hejtmanství udělalo, tato kauza zastínila a volič to do října nezapomene.

Svědčí podle vás o něčem odchod pánů Rejmana a Šuberta o něčem? Vždyť zejména pan Šubert byl s hejtmankou prakticky neustále, dokonce ještě v dobách její práce ve sněmovně....

Uvádíte dvě jména. Ale těch změn v průběhu volebního období bylo mnohem víc a jednalo se často o lidi v nejbližším kontaktu s vedením kraje. Absolutně tomu nerozumím. Jeden týden obrovské přátelství a druhý týden vyhazov. Já mám personální politiku jinou, nehledím na stranickou příslušnost nebo kamarádství, ale vybírám profesionály, o které se mohu opřít. To jsem dokázal jak v Mladé Boleslavi, tak i na ministerstvu práce.

Jak byste zhodnotil práci současného vedení kraje?

Nepracuje špatně. A kdyby si paní hejtmanka odpustila některé zbytečné kauzy, vůbec by nemusela být hodnocena špatně. Kraj obrovsky investuje do silnic a na té síti je to opravdu znát. Jezdím celou republikou, často i v zahraničí a nemám rád, když někdo říká, že máme nejhorší silnice. Prostě to není pravda. Hodně práce se odvedlo v sociálních službách, které úspěšně vede moje kolegyně Aneta Heřmanová.

Určitě je dobré chválit, ale proč byste tedy vy měl být hejtmanem, co byste kraji přinesl?

Jsem profesionál, s tahem na branku a velkou politickou i manažerskou zkušeností. Co ale kraji chybí, je nějaká velká vize, která by nedůležitější a nejlidnatější region posunula dopředu. V Mladé Boleslavi jsem inicioval založení nadačního fondu Škoda Auto, který nyní v desítkách milionů korun ročně pomáhá rozvíjet okres. A něco takového chci přenést i na kraj. Máme zde spoustu bohatých a úspěšných firem, které by v rámci své společenské zodpovědnosti měly být mnohem více zapojeny do rozvoje kraje. Zejména v oblasti školství a sociálních věcí vidím prostor pro spolupráci.

Je ČSSD natolik silná, aby dokázala volby vyhrát a mít svého hejtmana?

Nebudeme si nic nalhávat, ČSSD volby nevyhraje. Ale uspěje a bude důležitým hráčem v rámci krajského zastupitelstva.

„Nikdy mě nelákalo jít v otcových šlépějích (šéf odborů ve Škoda Auto, pozn. red.). On je velmi dobrý odborář a mne vždy lákala politika. Navíc to byla vlastní cesta, byť se mi podsouvá, že mi ji prošlapal otec. Jenže když já vstoupil do ČSSD, on ještě volil ODS. Na cestu k podpoře ČSSD jsem ho tak přivedl já, volil ji poprvé v roce 2000, když jsem pracoval pro starého pana Dienstbiera a celá naše rodina si ho velmi oblíbila.“

Umíte si představit pokračování současné koalice ANO+ČSSD+KSČM? A je nějaký subjekt, se kterým už nyní vylučujete případnou spolupráci?

Ta koalice vůbec nefunguje špatně, jen bohužel vše dobré zastiňují hloupé kauzy. A to bych netoleroval. Mojí podmínkou při pokračování této koalice by byla razantní změna personální politiky a styl komunikace. Úřad by se musel stát mnohem vlídnější, arogance nesmí mít v kraji místo. A pak by šlo hlavně o program, co by se nám podařilo prosadit. To bude nejdůležitější. Nejde o počet křesel, ale o maximum z našeho programu. Chci úplně změnit přístup k ochraně životního prostředí, kraj zde musí být aktivnější a přicházet s vlastní iniciativou. Například krajské budovy, kterých jsou stovky, mají zadržovat vodu, kterou pak zalévají okolní zeleň, a být osázeny solárními panely. Ve strašném stavu jsou školní budovy, ty potřebují obrovské investice. A stejně tak by v příštím období měla být dokončena rekonstrukce krajských nemocnic, kterou rozjela v minulosti právě ČSSD.

Vy jste byl půl roku poradcem pana Hamáčka, předtím ředitelem jeho kanceláře. Jak hodnotíte jeho roli v době pandemie koronaviru coby ministra vnitra?

Spolupracujeme spolu roky, jsme kamarádi od základní školy a i dnes působím jako jeho konzultant. Zdůrazňuji, že bezplatný! Honza Hamáček byl v korona krizi skvělý, ukázal, že je potřeba ctít standardní postupy, ctít profesionály u hasičů, policistů ale i na úřadě a nebát se rozhodovat. Méně tiskovek a více práce, tak ministr postupoval a pro Českou republiku udělal strašně moc.

Jak vlastně vnímáte roli ČSSD v současné vládě Andreje Babiše? Je dostatečně důstojná?

Jsem jedním ze spoluautorů tohoto vládního projektu, s Honzou Hamáčkem a ještě jedním kolegou jsme ho připravovali vlastně ve třech. Role ČSSD je velmi důstojná a úspěšná. Měli jsme 7,3 procenta a vláda plní hlavně náš program. Bez ČSSD by nikdy nebyly vráceny placené první tři dny nemoci, nezvýšila by se tak razantně rodičovská dovolená nebo nerostly důchody. Hlavně koronakrize ukázala, že nejlépe a nejefektivněji pracují dvě ministerstva – vnitro a ministerstvo práce a sociálních věcí. Program Antivirus jsme připravili za 14 dní a je hodnocen jako nejúspěšnější nástroj, jaký vláda zajistila.

Mimochodem, když jsme u vlády...může to být další krok ve vaší politické kariéře? Případně sněmovna...?

Teď jsou přede mnou krajské volby. Vedu ČSSD v kraji, který jí není úplně nakloněn a navíc v situaci, kdy oscilujeme okolo šesti procent. Mým úkolem je přivést ČSSD znovu do krajského zastupitelstva a pokud možno i do krajské vlády.

Pokud byste se stal hejtmanem, zůstal byste ve funkci náměstka ministryně Maláčové a primátora Mladé Boleslavi?

Hejtmanem asi skutečně nebudu, to bychom museli volby vyhrát. Ale pokud se stanu členem krajské vlády, z pozice I. náměstka ministerstva práce a sociálních věcí odejdu. V Mladé Boleslavi na radnici zůstanu, je to hlavně srdeční záležitost. Už nyní jsem tzv. neuvolněný náměstek primátora, není to práce na plný úvazek a mojí náplní je hlavně komunikace s vládou, hejtmanstvím a dalšími úřady.

Vy jste byl na středočeském hejtmanství coby náměstek pana Ratha, který si teď odpykává trest za mřížemi. Nabízí se tak logická otázka – jak je možné, že jeho náměstek nevěděl o manipulacích s veřejnými zakázkami, za které byl pan Rath později odsouzen? To byl tak dobrý?

Všeobecně se ví, že jsem s Davidem Rathem měl špatné vztahy. Hrozně si vážím jeho inteligence, pracovitosti. Byl obrovský politický talent, na kraj přinesl vizi. Ale vadilo mi, jak zacházel s lidmi, neštítil se použít čehokoliv, aby prosadil svou nebo odstranil osoby, které mu vadily. A k vaší otázce. Všechny zakázky šly podle zákona. Některé věci nám byly podezřelé, já jsem osobně s Davidem o tom i mluvil a občas pro něco nehlasoval, protože jsem té soutěži nevěřil. Ale na nic jsme neměli důkazy. Vždyť i policie nasadila desítky lidí, kteří měsíce a měsíce za pomoci operativní techniky vše sledovali, aby po dlouhé době získali důkaz v podobě dnes už legendární "sedmičky v krabici od vína". To, co bylo předkládáno nám jako radním, ale vždy bylo v souladu se zákonem.

